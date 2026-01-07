Ford'dan ABD'de güçlü satış performansı

ABD'li otomobil üreticisi Ford, ülkedeki araç satışlarını geçen yıl yüzde 6 artırarak 2019'dan bu yana en iyi yıllık satış performansını kaydetti.

Şirketten yapılan açıklamada, Ford'un pazar payının yıl genelinde 0,6 puan artarak yüzde 13,2'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, şirketin geçen yıl toplam araç satışının yüzde 6 artışla 2 milyon 204 bin 124 adede yükseldiği kaydedildi.

Kamyonet ve hibrit araçlara olan talebin bu artışta etkili olduğuna işaret edilen açıklamada, Ford'un 2019'dan bu yana en iyi yıllık satış performansını kaydettiği aktarıldı.

Açıklamada, Ford'un elektrikli araç satışlarının geçen yıl yüzde 14,1 düşerken, hibrit araç satışlarının yüzde 21,7 arttığı belirtildi.