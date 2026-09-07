Jaguar Land Rover yaklaşık 4 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

İngiliz lüks otomobil üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), maliyetlerini azaltma planı kapsamında gelecek iki yılda yaklaşık 4 bin kişilik istihdam azaltımına gidecek.

Tata Motors bünyesinde faaliyet gösteren JLR'nin üst yöneticisi (CEO) PB Balaji, otomotiv sektöründe değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak ve şirketin rekabet gücünü artırmak amacıyla gönüllü işten ayrılma programı başlatılacağını duyurdu.

Balaji, otomotiv sektörünün teknolojik dönüşüm, yoğun rekabet ve devam eden jeopolitik belirsizlikler nedeniyle önemli zorluklarla karşı karşıya bulunduğunu belirtti.

Şirketin organizasyon yapısını sadeleştireceklerini ve verimliliği artıracaklarını kaydeden Balaji, bu kapsamda gelecek iki yılda yaklaşık 1,7 milyar sterlin tasarruf etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Balaji, söz konusu dönüşüm kapsamında küresel iş gücünün gelecek iki yılda yaklaşık 4 bin kişi azaltılacağını ifade etti.

JLR'nin İngiltere'de yaklaşık 34 bin çalışanı bulunuyor. İşten çıkarmaların büyük bölümünün İngiltere'de ve üretim dışındaki pozisyonlarda gerçekleşmesi bekleniyor.

JLR, son dönemde yüksek enerji maliyetleri, ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri ve geçen yıl üretimin yaklaşık 5 hafta durmasına neden olan siber saldırının etkileriyle karşı karşıya kaldı.

Şirketin nisan-haziran dönemindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 geriledi.

Elektrikli araçlara yönelik talebin beklentilerin altında kalması ve Çinli üreticilerin daha düşük fiyatlı modellerinden kaynaklanan rekabet de JLR'nin sıfır emisyonlu araç üretimine yönelik hedeflerini düşürmesine neden oldu.