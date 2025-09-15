Togg T10F ön satışa çıktı: Özellikleri ve menzili... T10F satış fiyatı belli oldu

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, merakla beklenen yeni modeli T10F'i bugün satışa sundu. İlk olarak Türkiye'de yollara çıkacak olan T10F, 29 Eylül'de ise Almanya'daki tüketicilerle buluşacak.

T10F, Mardin ve Urla tonlarıyla birlikte dokuz farklı renk seçeneği sunuyor. Satışa sunulmadan önce deneyim merkezlerinde ziyaretçilere açılan araç, modern görünümü ve teknolojik özellikleriyle yoğun ilgi gördü.

T10F, Togg'un ilk modeli olan T10X gibi kullanıcı odaklı bir yaklaşımla tasarlandı. Cihaz, sürekli internet bağlantısı ve uzaktan güncellemeler sayesinde daima yeni kalıyor.

Togg T10F, farklı ihtiyaçlara yönelik üç farklı versiyonla geliyor:

Arkadan İtişli (RWD) Standart Menzil: 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üreten bu versiyon, 52,4 kWh batarya kapasitesiyle 350+ kilometre menzil sunuyor.

Arkadan İtişli (RWD) Uzun Menzil: Aynı güç ve tork değerlerine sahip bu versiyon, 88,5 kWh bataryasıyla 600 kilometreye kadar menzil sağlıyor.

Çift Motorlu (AWD) Dört Çeker: 700 Nm tork üreten bu güçlü versiyon ise 530 kilometreye varan bir menzil sunuyor.

Güvenlik ve Başarı



Yakın zamanda EURO NCAP testlerinden en yüksek puan olan 5 yıldızı alarak güvenlik konusundaki iddiasını kanıtlayan Togg, T10F modeliyle küresel pazarda da önemli başarılar elde etmeyi hedefliyor.

Togg T10F fiyatı ne kadar oldu?

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Togg T10F modelinin ön siparişleri bugün saat 10.00'da başladı. Bu hamle ile birlikte, aracın satışa sunulacağı gün aynı zamanda fiyatı da resmi olarak açıklanmış oldu.

Fiyatlar belli oldu

Togg'un T10F modelinin fiyatları da resmen duyuruldu. Togg'dan yapılan açıklamaya göre otomobilin fiyatı 1.860.000 TL - 2.345.000 TL olacak.

Togg T10X ne kadar?

Türkiye'de yaklaşık 2 senedir satışta olan Togg'un ilk modeli T10X'in fiyatı ise 2 milyon lirayı aşıyor.

V1 RWD Standart Menzil: 1.862.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2.172.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2.363.000 TL





T10F