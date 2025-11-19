Teknoloji şirketi siber saldırıya uğradı: 1.8 TB'lık veri çalındı

İsviçre merkezli bilgisayar ve dijital platform parçaları üreticisi Logitech, yakın bir zaman içinde bazı kullanıcı verilerinin çalındığını açıkladı.

Şirket tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 1,8 terabaytlık verinin çalındığı belirtilirken, kimlik numaraları ve kredi kartı bilgileri gibi hassas kişisel bilgilerin bu saldırıdan etkilenmediği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, yetkisiz kişilerin üçüncü taraf bir yazılım platformundaki zero-day (sıfır gün) açığından yararlanarak BT sistemlerindeki bazı verileri kopyaladığını düşündükleri ifade edildi.

Ürünlerin, iş faaliyetlerin ve üretimin söz konusu durumdan etkilenmediği belirtilirken, siber güvenlik şirketleriyle olaya ilişkin çalışmalar başlatıldığı da eklendi.

Sıfır gün (zero-day) açığı nedir?

Sıfır gün (zero-day) açığı, güvenlik sisteminde henüz keşfedilmemiş bir açığa verilen ad. Logitech, saldırganların üçüncü taraf bir platform üzerinden bu tür bir açıklar nedeniyle sisteme sızdığını ve buradan şirketin iç sistemlerine erişerek yaklaşık 1,8 TB veri çaldığını belirtiyor. Çalınan verilerin, çalışanlar ve tüketicilerle ilgili sınırlı bilgiler ile müşteri ve tedarikçilere ilişkin bazı bilgileri içermiş olabileceği de kaydedildi.

Bu verilerin, “muhtemelen çalışanlar ve tüketicilerle ilgili sınırlı bilgiler ile müşteri ve tedarikçilere ilişkin bazı verileri” içerdiği ifade edildi.

"Güvenlik açığı giderildi"

Güvenlik açığının anlaşılır anlaşılmaz giderildiğinin altını çizen Logitech, kimlik numaraları ve kredi kartı bilgileri gibi hassas kişisel bilgilerin erişilen sunucu sisteminde bulunmadığını da kaydetti.