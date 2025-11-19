Teknoloji şirketi siber saldırıya uğradı: 1.8 TB'lık veri çalındı

Siber saldırıya uğradığını doğrulayan Logitech, 1,8 terabayt verinin ele geçirildiğini duyurdu.

19.11.2025 10:49:280
Paylaş Tweet Paylaş
Teknoloji şirketi siber saldırıya uğradı: 1.8 TB'lık veri çalındı

İsviçre merkezli bilgisayar ve dijital platform parçaları üreticisi Logitech, yakın bir zaman içinde bazı kullanıcı verilerinin çalındığını açıkladı.

Şirket tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 1,8 terabaytlık verinin çalındığı belirtilirken, kimlik numaraları ve kredi kartı bilgileri gibi hassas kişisel bilgilerin bu saldırıdan etkilenmediği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, yetkisiz kişilerin üçüncü taraf bir yazılım platformundaki zero-day (sıfır gün) açığından yararlanarak BT sistemlerindeki bazı verileri kopyaladığını düşündükleri ifade edildi.

Ürünlerin, iş faaliyetlerin ve üretimin söz konusu durumdan etkilenmediği belirtilirken, siber güvenlik şirketleriyle olaya ilişkin çalışmalar başlatıldığı da eklendi.

Sıfır gün (zero-day) açığı nedir?

Sıfır gün (zero-day) açığı, güvenlik sisteminde henüz keşfedilmemiş bir açığa verilen ad. Logitech, saldırganların üçüncü taraf bir platform üzerinden bu tür bir açıklar nedeniyle sisteme sızdığını ve buradan şirketin iç sistemlerine erişerek yaklaşık 1,8 TB veri çaldığını belirtiyor. Çalınan verilerin, çalışanlar ve tüketicilerle ilgili sınırlı bilgiler ile müşteri ve tedarikçilere ilişkin bazı bilgileri içermiş olabileceği de kaydedildi.

Bu verilerin, “muhtemelen çalışanlar ve tüketicilerle ilgili sınırlı bilgiler ile müşteri ve tedarikçilere ilişkin bazı verileri” içerdiği ifade edildi.

"Güvenlik açığı giderildi"

Güvenlik açığının anlaşılır anlaşılmaz giderildiğinin altını çizen Logitech, kimlik numaraları ve kredi kartı bilgileri gibi hassas kişisel bilgilerin erişilen sunucu sisteminde bulunmadığını da kaydetti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Teknoloji devleri güçlerini birleştiriyor: Stratejik ortaklık duyuruldu

Teknoloji devleri güçlerini birleştiriyor: Stratejik ortaklık duyuruldu

Güney Koreli şirketlerden teknolojiye milyarlarca dolarlık yatırım

Güney Koreli şirketlerden teknolojiye milyarlarca dolarlık yatırım

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'dan 5G açıklamaları var

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'dan 5G açıklamaları var

“YZ” ile Gelen Müthiş Sıçrama

“YZ” ile Gelen Müthiş Sıçrama

"Teknolojiyle hedeflerimizi aştık"

"Teknolojiyle hedeflerimizi aştık"

"Siber saldırılarda yapay zeka rolü büyüyor"

"Siber saldırılarda yapay zeka rolü büyüyor"

Yorum Yaz