Teknoloji devleri güçlerini birleştiriyor: Stratejik ortaklık duyuruldu

Microsoft, Nvidia ve Anthropic’in kurduğu stratejik ortaklık kapsamında toplam 15 milyar dolarlık yatırım yapılması öngörülüyor.

19.11.2025 10:10:130
Paylaş Tweet Paylaş
Teknoloji devleri güçlerini birleştiriyor: Stratejik ortaklık duyuruldu

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, çip üreticisi Nvidia ve yapay zeka şirketi Anthropic, stratejik ortaklık kurdu.

Şirketlerden yapılan konuyla ilgili ortak açıklamada, Anthropic'in hızla büyüyen Claude yapay zeka modelini Microsoft Azure üzerinde ölçeklendireceği ve bunun Nvidia tarafından destekleneceği kaydedildi.

"Claude'a erişimi artıracak"

Açıklamada ayrıca, iş birliğinin Claude'a erişimi artıracağı ve Azure kurumsal müşterilerine genişletilmiş model seçeneği ve yeni kabiliyetler sunacağı da belirtildi.

Anthropic'in 30 milyar dolarlık Azure işlem kapasitesi satın alma ve bir gigavata kadar ek işlem kapasitesi sözleşmesi yapma taahhüdünde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, ortaklık kapsamında Nvidia ve Microsoft'un Anthropic'e sırasıyla 10 milyar dolar ve 5 milyar dolara kadar yatırım yapmayı taahhüt ettiği de ifade edildi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Teknoloji şirketi siber saldırıya uğradı: 1.8 TB'lık veri çalındı

Teknoloji şirketi siber saldırıya uğradı: 1.8 TB'lık veri çalındı

Güney Koreli şirketlerden teknolojiye milyarlarca dolarlık yatırım

Güney Koreli şirketlerden teknolojiye milyarlarca dolarlık yatırım

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'dan 5G açıklamaları var

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'dan 5G açıklamaları var

“YZ” ile Gelen Müthiş Sıçrama

“YZ” ile Gelen Müthiş Sıçrama

"Teknolojiyle hedeflerimizi aştık"

"Teknolojiyle hedeflerimizi aştık"

"Siber saldırılarda yapay zeka rolü büyüyor"

"Siber saldırılarda yapay zeka rolü büyüyor"

Yorum Yaz