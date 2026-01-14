Avrupa’daki personel krizi Türkiye için stratejik bir fırsat doğuruyor

Avrupa turizm ve konaklama sektörü, artan talebe rağmen insan kaynağı tarafında ciddi bir sıkışma yaşıyor. Yapılan araştırmalar, Batı Avrupa’daki otellerin önemli bir bölümünün nitelikli personel eksikliği nedeniyle operasyonlarını planlanan kapasitede sürdüremediğini gösteriyor. Özellikle Almanya’da gastronomi ve konaklama sektörlerinde on binlerce kalifiye çalışana ihtiyaç duyulurken, uzmanlar bu sorunun artık mevsimsel değil, yapısal bir nitelik kazandığına dikkat çekiyor.

Personel açığı yapısal hale geliyor

European Accommodation Barometer verilerine göre; Batı Avrupa’daki otellerin %47’si, yetenekli personel bulmayı operasyonel büyümenin önündeki en büyük engel olarak görüyor. Almanya’da sektör birliği DEHOGA’nın değerlendirmeleri ise gastronomi ve konaklama sektörlerinde 65 binin üzerinde kalifiye çalışan açığı bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, artan talebe rağmen hizmet kapasitesinin insan kaynağı nedeniyle sınırlı kalmasına yol açarken, sektörde yeni insan kaynağı ve organizasyon modellerini de zorunlu kılıyor.

“Berlin’e Türkiye’den personel getiriyoruz”





Berlin’de faaliyet gösteren TITANIC Chaussee Hotel Genel Müdürü Hakan Akın, Avrupa’daki personel açığının işletmeleri farklı insan kaynağı modellerine yönelttiğini belirtiyor. Akın, özellikle nitelik ve süreklilik gerektiren alanlarda Türkiye’nin öne çıkan bir kaynak hâline geldiğini vurgulayarak, mutfak başta olmak üzere bazı kritik pozisyonlarda personeli Türkiye’den istihdam ettiklerini ifade ediyor.

Berlin’de görev alacak personel için iyi derecede Almanca bilgisinin pozisyona bağlı olarak C1 seviyesine kadar ve en az B2 seviyesinde İngilizce bilgisinin temel bir ön koşul olduğunu belirten Akın, şu değerlendirmede bulunuyor: “Avrupa’ya gelen genç Türk profesyonellere istihdam sağlayarak onları sektöre kazandırmaya çalışıyoruz. Bu yaklaşım yalnızca mevcut açığı kapatmakla sınırlı kalmıyor; uzun vadede daha dengeli ve sürdürülebilir bir iş gücü yapısına da katkı sunuyor.”

Türkiye için zaman kritik

Hakan Akın’a göre; Avrupa’daki nitelikli personel açığı kısa vadede kapanacak bir sorun değil. Demografik dönüşüm, hizmet sektörüne olan ilginin azalması ve değişen çalışma alışkanlıkları, turizmdeki insan kaynağı sorununu önümüzdeki yıllarda daha da derinleştirecek. Bu tablo, güçlü turizm altyapısı ve çok kültürlü çalışma deneyimine sahip insan kaynağıyla öne çıkan Türkiye açısından kritik bir döneme işaret ediyor.

Akın, sürecin yalnızca bireysel istihdam fırsatları olarak görülmemesi gerektiğini belirterek; eğitimden sertifikasyona, kurumsal iş birliklerinden insan kaynağı ihracına uzanan daha geniş bir ekonomik çerçevede ele alınmasının önemine dikkat çekiyor.