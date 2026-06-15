10. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı'nda ödüller sahiplerini buldu

Kale Grubu tarafından sosyal girişimcilik ekosistemine katkı sunmak amacıyla bu yıl 10. kez düzenlenen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik (İBSG) Programı'nda kazanan girişimler belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kale Grubunun merhum kurucusu İbrahim Bodur'un değerlerini yaşatmak ve "İyi Bak Dünyana" yaklaşımı doğrultusunda sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen programa Türkiye'nin farklı illerinden 500'ün üzerinde başvuru alınırken, ön değerlendirme sürecinin ardından 15 finalist seçici kurul karşısına çıktı.

Programda bu yıl başvurular, Kale Grubu ve proje ortağı Impact Hub İstanbul'un ön değerlendirmesinin ardından sosyal girişimcilik, iş dünyası, etki yatırımı, akademi ve sivil toplum alanlarından uzman isimlerin yer aldığı seçici kurul tarafından değerlendirildi. Kurulda, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşecan Özyeğin Oktay, FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula, Alethina Impact Kurucusu Can Atacık, Toyi Kurucusu Elif Atmaca, akademisyen Prof. Dr. Itır Erhart ve Kale Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Esra Yazıcı Tözge yer aldı.

Seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda 4 kategoride ödüle değer bulunan girişimler belirlendi. Ödüller, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen 10'uncu yıl töreninde sahiplerine takdim edildi.

"Erken Aşama" kategorisinde ödülün sahibi, Palgae oldu. Girişim, biyobozunur olup doğada çözünürken toprağı destekleyerek çevresel etkiyi tersine çevirmeyi hedefliyor ve B2B modelle üreticilere biyoplastik ham maddesi sağlayarak mevcut üretim hatlarına entegre edilebilen çözümler sunuyor.

"İleri Aşama" kategorisinde, doğadan elde edilen verilerle toprak ve ekosistem sağlığını izleyerek sürdürülebilir tarım çözümleri geliştiren SoilBiom ödüle değer bulundu. Girişim, toprak ve su analizlerinden elde edilen veriler doğrultusunda geliştirdiği çözümlerle kimyasal bağımlılığı azaltmayı, verimliliği artırmayı ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

"İşbirliği" kategorisinde ödül, Öğrenme Tasarımlarının, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile hayata geçirdiği ortaklığa verildi. İşbirliği kapsamında geliştirilen model, gençlik çalışanlarının yetkinliklerini güçlendiren, gençlik çalışmalarını daha sistematik hale getiren ve kamu hizmetlerinde veri temelli yaklaşımların yaygınlaşmasına katkı sunan bir yapı ortaya koydu.

"Gençlik" kategorisinin kazananı ise Hempact oldu. Kenevir lifine dayalı biyobozunur regl ürünleri geliştiren girişim, sentetik ürünlere sürdürülebilir alternatifler sunarken, regl yoksulluğunun azaltılmasına yönelik erişilebilir çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu yıl Erken Aşama, İleri Aşama ve İşbirliği kategorilerinde birinci olan sosyal girişim, 500 bin liralık maddi ödülün yanı sıra Kale Grubu ve Impact Hub İstanbul tarafından ekibe özel iş geliştirme desteği almaya hak kazandı. Gençlik kategorisi kazananı ise 150 bin lira desteğin yanında Impact Hub İstanbul'un uygun kuluçka programlarına geçiş ve 3 aylık yoğun mentörlük desteği alacak.

- Etki araştırmasının sonuçları paylaşıldı

"Etkinin 10 Yılı" temasıyla gerçekleştirilen ödül töreninde, salonda yer alan 10 ayna katılımcıları kendi etki yolculukları üzerine düşünmeye davet ederken, Garip Ay'ın "Birden Bine" ebru performansı tek bir fikrin ve adımın nasıl büyüyerek toplumsal dönüşüme katkı sağlayabileceğini sanat yoluyla sahneye taşıdı. Sosyal girişimcilerin umutlarını, mücadelelerini ve hayallerini görünür kılan özel gösteriler ile canlı orkestra performansı ise sosyal girişimciliğin birlikte büyüyen bir ekosistemden beslendiğini vurguladı.

İBSG'nin 10'uncu yılı kapsamında gerçekleştirilen etki araştırmasının sonuçları da basın buluşmasında paylaşıldı. Sosyal girişimciler, yatırımcılar, jüri üyeleri, iş dünyası temsilcileri ve program paydaşlarıyla gerçekleştirilen araştırma, programın yarattığı etkiyi ortaya koydu. Araştırmaya göre İBSG, görünürlük sağlayan, güven oluşturan, yeni ilişkiler ve işbirlikleri geliştiren, sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendiren bir yapı olarak görülüyor.

İBSG, ikinci 10 yılında yalnızca başarılı sosyal girişimleri görünür kılan bir program olmanın ötesine geçerek, sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sunan, farklı aktörleri bir araya getiren ve yeni işbirliklerini teşvik eden bir rol üstlenmeyi hedefliyor.

Programın yeni dönem vizyonu, topluluk içindeki ilişkileri güçlendirmek, sosyal ekonominin gelişimine katkı sunmak, farklı sektörler arasında işbirliklerini artırmak ve Türkiye'de etki odaklı girişimciliğin gelişebileceği daha güçlü bir zemin oluşturmak olarak öne çıkıyor.

Öte yandan, Dünyasına İyi Bakanlar Akademisi, İBSG'nin ikinci 10 yılına yönelik vizyonunun önemli bileşenlerinden biri olarak gençleri sosyal girişimcilik ekosistemiyle buluşturmayı sürdürüyor. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen eğitim programına Türkiye'nin dört bir yanından 67 öğrenci kabul edildi.

Katılımcılar program boyunca sosyal girişimcilik, liderlik ve proje geliştirme alanlarında eğitimler alırken, ideathon ve ön kuluçka süreçleriyle fikirlerini geliştirme imkanı bulacak. Belirli bir olgunluk seviyesine ulaşan ekipler ise kuluçka desteğiyle projelerini bir sonraki aşamaya taşıyacak.

- "Sorunların ortak özelliği çok paydaşlı olmaları"

Açıklamada programın 10. yılı kapsamında düzenlenen basın buluşmasındaki görüşlerine yer verilen Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, karşılaşılan sorunların ortak özelliğinin çok paydaşlı olduğunu ve bu sorunlara karşı çözümlerin de çok paydaşlı olması gerektiğini belirtti.

Bu nedenle sosyal girişimciliğin rolünün giderek büyüdüğünü vurgulayan Okyay, şunları kaydetti:

"Sosyal girişimciler yalnızca bir soruna çözüm geliştirmiyor, farklı dünyalar arasında bağlantılar kuruyor, yeni işbirliği modelleri geliştiriyor ve toplumun çözüm üretme kapasitesini artırıyor. İBSG'nin ilk 10 yılında sosyal girişimcileri desteklemeye odaklandık. İkinci 10 yılda ise daha güçlü bir ekosistem oluşturmaya odaklanacağız. İhtiyaç duyduğumuz şey yalnızca daha fazla iyi fikir değil, o fikirlerin gelişebileceği, birbirine temas edebileceği ve etki yaratabileceği güçlü bir ekosistem. İlk 10 yılda çok değerli bir topluluk oluştu. Önümüzdeki dönemde bu birikimin daha fazla işbirliğine, ortak üretime ve etkiye dönüşmesini hedefliyoruz."

Kale Grubu Kurumsal İletişim ve Etki Yatırımları Bölüm Başkanı ve Kaleseramik Vakfı Genel Müdürü Rana Birden de sosyal etki araştırmasının öne çıkan bulgularını değerlendirdi.

Etkiyi ölçmek amacıyla çıktıkları araştırma yolculuğunda, İBSG'nin yarattığı en önemli değerlerden birinin güven ve ilişki üretmek olduğunu gördüklerini aktaran Birden, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Katılımcılar programı yalnızca bir ödül mekanizması olarak değil, insanları bir araya getiren, görünürlük sağlayan ve yeni işbirliklerine alan açan bir topluluk olarak tanımlıyor. Programın 10 yıl boyunca oluşturduğu topluluk, sosyal girişimcilik ekosisteminin önemli değerlerinden biri haline geldi. Dönüp baktığımızda, İBSG'nin en önemli katkılarından birinin ilişki sermayesi üretmek olduğunu görüyoruz. Program, sosyal girişimlerin görünürlük kazanmasına katkı sunarken, aynı zamanda yeni fırsatlara erişmelerine, doğru paydaşlarla buluşmalarına ve farklı işbirlikleri geliştirmelerine de alan açtı. Pek çok girişim için bu bağlantılar, en az sağlanan destekler kadar belirleyici oldu."