"100 milyar dolarlık değere ulaşabiliriz"

Elektrikli mobilite yatırımları hızla büyürken, altyapının en kritik ama en az konuşulan başlığı elektrik güvenliği. Şarj altyapılarında yaşanan kesintiler, sistem durmaları ve görünmeyen elektriksel riskler; milyar dolarlık yatırımlar için ciddi bir ölçeklenme engeli yaratıyor.

Özlem Aydın Ayvacı / [email protected]

Türkiye merkezli teknoloji markası Trimbox, geliştirdiği ileri seviye elektrik güvenliği çözümleriyle bu engeli ortadan kaldırmayı ve elektrikli mobilite yatırımlarını güvenli şekilde büyütmeyi hedefliyor. Trimbox CEO’su ve Baş Mühendisi Evren Yurttaş ile hem teknolojiyi hem 2 trilyon dolarlık küresel pazarı konuştuk.

Elektrikli mobilite yatırımlarında bugün en büyük sorun nerede başlıyor?

Araç teknolojileri artık çok ileri bir noktada. Asıl sorun altyapıda. Elektrikli araçlar ve şarj sistemleri, şebekedeki en küçük dengesizliği bile risk olarak algılıyor ve kendini korumaya alıyor. Sonuçta kullanıcı sabah araca biniyor ama şarj yok. Bu durum, bireysel bir sorun değil yatırımcı açısından sistemin güven vermemesi anlamına geliyor.

Bu sorun teknik olarak neden kaynaklanıyor?

En kritik başlıklardan biri nötr-toprak gerilimi. Elektrikli araç şarj altyapılarında, nötr ile toprak arasındaki gerilim 1 voltun üzerine çıktığında sistem şarjı otomatik olarak kesiyor. Bu şebekeden kaynaklanan bir problem. Bugüne kadar bu gerilimi sahada sürekli regüle edebilen bir teknoloji yoktu.

Trimbox burada neyi çözüyor?

Patentli GNDSeries teknolojimizle, nötr-toprak gerilimini 1 voltun altında sürekli regüle edebiliyoruz. Bugün dünyada bu seviyede çalışan başka bir ticari çözüm yok. Bu sayede elektrikli araçlar, şebeke kaynaklı riskler nedeniyle şarj kesintisi yaşamıyor. Elektrikli mobilitenin ölçeklenebilmesi için bu altyapı güveni şart.

Bu teknoloji elektrikli mobilite ekosistemi için ne vadediyor?

Güvenilir altyapı demek daha az kesinti, daha düşük bakım ve sigorta maliyeti, daha yüksek kullanıcı memnuniyeti ve daha öngörülebilir yatırım geri dönüşü demek. Elektrikli mobilite yatırımları ancak bu güven ortamı oluştuğunda büyüyebilir.

Trimbox’ı klasik elektrik ekipmanı üreticilerinden ayıran temel fark nedir?

Biz elektrik güvenliğini kritik altyapı teknolojisi olarak ele alıyoruz. Sektörde uzun yıllardır aynı başlık altında değerlendirilen SPD (Parafudr) ve SSD (Aşırı Gerilim Sönümleyici) kavramlarını teknik ve regülasyon temelli olarak net biçimde ayıran ilk Türk markayız. Bu ayrım sayesinde, elektrikli mobilite gibi hassas sistemlerde yanlış ürün kullanımı ortadan kalkıyor.

Pazar büyüklüğüne gelirsek. Siz çok büyük rakamlardan söz ediyorsunuz...

Aslında bu iddia değil, matematik. Aşırı gerilim sönümleme, elektriksel dalgalanma kontrolü ve nötr-toprak regülasyonu başlıklarının her biri tek başına büyük pazarlar. Bunları birlikte ele aldığınızda, ulaşılabilir global pazar büyüklüğü 2 trilyon doların üzerinde. Bu rakam yalnızca ürün satışını değil lisanslama, standartlar, teknoloji entegrasyonu ve altyapı güvenliğini kapsıyor.

Bu 2 trilyon dolarlık pazarda Trimbox kendine nasıl bir hedef koyuyor?

Bu pazarın tamamını almak gibi bir iddiamız yok. Ama yıllık 10 milyar dolar ciroyu, küresel ölçekte ulaşılabilir ve gerçekçi bir hedef olarak görüyoruz. Bunu da tek merkezden değil çok merkezli üretim, lisanslama ve yerel ortaklık modeliyle planlıyoruz.

Bu büyüklük sizi doğal olarak değerleme hedeflerine de götürüyor...

Evet. Orta-uzun vadede 100 milyar dolar şirket değerlemesi, bizim için hayal değil. Çünkü biz klasik bir sanayi şirketi değil altyapı teknolojisi ve standart üreten bir teknoloji şirketiyiz. Bugün Nasdaq’ta işlem gören şirketlerin değerlemelerine baktığınızda, rakamların ürün sayısıyla değil çözdükleri problemin büyüklüğüyle oluştuğunu görürsünüz. Elektrikli mobilite ve elektrik güvenliği, önümüzdeki 30 yılın en kritik problemlerinden biri.

Bu noktada ABD ve Nasdaq neden bu kadar önemli?

Çünkü sermaye orada. ABD’de kuracağımız üretim ve teknoloji yapılanmasıyla birlikte orta vadede Nasdaq’ta halka açılmayı hedefliyoruz. Nasdaq, yalnızca bir borsa değil küresel teknoloji hikayelerinin ölçeklendiği bir platform.

Riyad, Almanya ve Rusya yatırımları bu stratejinin neresinde duruyor?

Riyad, Orta Doğu’nun yeni sanayi ve teknoloji merkezi. Elektrikli mobilite ve enerji yatırımları çok hızlı büyüyor. Almanya, otomotiv ve şarj altyapısı standartlarının referans ülkesi. Rusya, yaptırımlar sonrası yeniden şekillenecek dev bir altyapı ve sanayi pazarı. Bu ülkelerdeki yatırımların tamamını yerel ortaklık, teknoloji transferi ve lisanslama modeliyle kurguluyoruz.

Hedefiniz nedir?

Trimbox olarak elektrikli mobilite yatırımlarını kesintisiz, güvenli ve öngörülebilir hale getiren altyapı teknolojisini geliştiriyoruz. Bu da bizi, 2 trilyon dolarlık bir pazarın içinde, 100 milyar dolar değer üretebilecek bir lige taşıyor.