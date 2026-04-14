8 milyon girişimden sadece yüzde 20’si kalıcı oluyor

İş dünyasında yaşanan hızlı dönüşüm, şirketlerin iç dinamiklerini ve yönetim anlayışlarını yeniden şekillendiriyor. Farklı kuşakların, farklı deneyimlerin ve beklentilerin aynı çatı altında buluştuğu günümüz çalışma ortamlarında, kurumlar artık "nasıl uyumlu bir yapı kurulabilir?" sorusuna yanıt arıyor.

Dilek Mete, “GEN-Z ile Yüksek Performans Kültürü Yaratmak: Nasrettin Hoca Yönetim Danışmanı Olursa” adlı kitabında bu soruya alışılmışın dışında bir yerden yanıt arıyor. Kitap, “Gen-Z” kavramını bir yaş gurubu olarak düşünmüyor. Bu kavramı öğrenmeye açık, anlam odaklı ve çevik bir çalışma yaklaşımı olarak ele alıyor.

Ceres Yayınları etiketiyle yayımlanan eser, yüksek performansın yalnızca bireysel başarılarla olmayacağını paylaşılan değerler, güven ortamı ve güçlü bir kurum kültürüyle mümkün olabileceğini vurguluyor. Bu yönüyle kitap, şirketlerin içinde bulunduğu dönüşümü anlamlandırmak isteyen yöneticiler ve ekipler için yeni bir bakış açısı sunuyor.

Nasrettin Hoca Şirket Kültürünü Anlatıyor

CB Insights ve Startup Genome araştırmalarına göre, her yıl dünya genelinde kurulan 8 milyondan fazla şirketin yalnızca yüzde 20’si varlığını sürdürmeyi başarıyor. MarketsandMarkets’in öngörüsü ise çok daha çarpıcı: 2026 yılı itibarıyla dünya ekonomisinin yüzde 50’sinin bugünün startup’ları tarafından şekillendirilmesi bekleniyor.

Yazar, yaklaşık 30 yıllık deneyimiyle geliştirdiği Myliba Kültürel Yönetim Modeli üzerinden, kurumların sadece rakamlarla değil, insan ruhuna dokunan değerlerle nasıl büyüyeceğini anlatıyor. Kitapta Nasrettin Hoca, bir yönetim danışmanı kimliğiyle karşımıza çıkarak bugünün karmaşık plaza dilini, hepimizin bildiği o samimi ve düşündüren hikayelerle tercüme ediyor.

Liderlik anlayışında köklü bir değişim yaşandığına dikkat çeken Dilek Mete, yöneticilerin geleneksel hiyerarşik güç unsurlarını bir kenara bırakarak birer "koç" kimliğine bürünmesi gerektiğini vurguluyor. Modern yönetim stratejilerini Nasrettin Hoca’nın bin yıllık bilgeliğiyle harmanlayan çalışma, okuyucuyu kadim öğretiler ile bugünün dijital dünyası arasında köprü kurmaya davet ediyor. Mete’ye göre, kurumların sadece finansal hedeflere odaklandığı dönem geride kalıyor. Günümüzde sürdürülebilir başarının anahtarı; çalışan deneyimi ve kültürel uyumu operasyonel süreçlerin merkezine yerleştirmekten geçiyor.