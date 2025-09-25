Alternatif Bank ve FODER’den iş birliği

Alternatif Bank, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) ile, finansal bilgiye erişimin önündeki engelleri kaldırmak, herkes için eşit ve erişilebilir bilgi sunmak hedefiyle, FinKurs platformunda yayınlanan ‘Temel Finansal Okuryazarlık Eğitim Serisi’ni işitme engelli bireylerin de erişimine uygun hale getirdi.

Alternatif Bank, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) iş birliği kapsamında, FODER'in geliştirdiği FinKurs platformunda yayınlanan ve toplam sekiz modülden oluşan ‘Temel Finansal Okuryazarlık Eğitim Serisi’, mevcutta görme engelli bireylerin erişimine uygun olan içeriklere ek olarak, işitme engelli bireylerin de yararlanabileceği şekilde yeniden düzenlendi. Eğitim videoları, işaret dili ve Türkçe alt yazı desteğiyle zenginleştirilerek ücretsiz bir şekilde herkesin erişimine sunuldu. Böylece, işitme engelli bireylerin finansal okuryazarlık yolculuğunda eşit fırsatlara sahip olması hedefleniyor.

“Önceliğimiz finansal bilgiye erişimde tüm engelleri kaldırmak”





Alternatif Bank Genel Müdürü Ozan Kırmızı, projeyle önceliklerinin finansal bilgiye erişimde tüm engelleri kaldırmak olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

“Alternatif Bank olarak, toplumun tüm kesimlerine eşit fırsatlar sunan, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir bankacılık anlayışını benimsiyoruz. Bu yaklaşımımızın önemli bir parçası da finansal bilginin herkes için erişilebilir hale gelmesi. Çünkü biz, finansal bilginin yalnızca bireysel gelişimi değil, aynı zamanda daha kapsayıcı ve güçlü bir ekonomik yapıyı da desteklediğine inanıyoruz. FODER ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, Engelsiz Bankacılık vizyonumuz doğrultusunda attığımız değerli adımlardan biri. Projenin ilk aşamasında, FinKurs platformunda yer alan finansal okuryazarlık eğitim serisini işitme engelli bireylerin de rahatlıkla takip edebileceği şekilde işaret dili ve alt yazı desteğiyle erişime sunduk. Bu iş birliğiyle birlikte, finansal okuryazarlığın herkes için eşit, erişilebilir ve sürdürülebilir olmasına yönelik önemli bir adım atmış olduk. Engelsiz Bankacılık alanındaki çalışmalarımızın yalnızca bu projede değil, toplumun farklı kesimlerinde de güçlü bir şekilde karşılık bulduğunu görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Yakın zamanda Engelsiz Bankacılık faaliyetlerimizle, gençlerin kariyer platformu Youthall tarafından düzenlenen Youth Awards’ta, ‘Gençlerin En Beğendiği Sosyal Sorumluluk Projesi’ kategorisinde bronz ödüle layık görülmemiz, doğru yolda ilerlediğimizin ve yarattığımız etkinin somut bir göstergesi oldu. Önümüzdeki dönemde de finansal bilgiye erişimde engelleri ortadan kaldıracak ve toplumun her kesimine katkı sağlayacak projelere imza atmaya devam edeceğiz.”

“Finansal bilginin kapsayıcılığı güçleniyor”

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Başkanı Zekeriya Öztürk ise iş birliği hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Finansal okuryazarlık, herkesin yaşamında ihtiyaç duyduğu temel bir beceri. FODER olarak amacımız, toplumun her kesiminin bu bilgiye eşit şekilde erişebilmesini sağlamak. Alternatif Bank ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği, finansal eğitimin kapsayıcılığını artıran öncü bir adım oldu. İşaret dili ve altyazı desteğiyle hazırlanan içerikler sayesinde işitme engelli bireylerin de finansal bilgiye kolayca ulaşabilmesi bizim için büyük bir mutluluk. Bu çalışma, daha kapsayıcı bir finansal kültürün oluşmasına katkı sağlayacak ve FODER’in finansal okuryazarlık alanındaki toplumsal sorumluluk vizyonunu güçlendirecektir.”