Antep fıstığında verim 2.5 katına çıktı

Tuba İlze / tilze@capital.com.tr

Nestlé DAMAK ve TEMA Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen “Fıstığımız Bol Olsun” projesiyle Antep fıstığı tarımında sürdürülebilir uygulamalarla verim artıyor. 2011 yılından bu yana devam eden proje kapsamında çalışılan bahçelerde komşu bahçelere kıyasla, verimin 2,5 kat arttığı yapılan analizlerle kanıtlandı. Gaziantep’teki 200 binden fazla kişinin geçiminde payı olan Antep fıstığı tarımının geliştirilmesine destek olan proje kapsamında bugüne kadar 2 bin çiftçiye toprak yönetiminden, hasada kadar uzanan tüm üretim süreçleri hakkında eğitimler verildi. Ayrıca başlatılan çocuk eğitimleriyle yaklaşık 4 bin 500 çocuğa ulaşıldı.

Nestlé’nin 2030 yılına kadar tarımsal kaynaklarının yüzde 50’sini onarıcı tarım yoluyla elde etmeyi taahhüt ettiğini ifade eden Nestlé Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Sungu, “12 yıl önce kolları sıvadık ve kendimizi ‘Fıstığımız Bol Olsun’ demeye adadık. 500 binden fazla çiftçi ve 150 bin şirket tedarikçisi de dahil olmak üzere gıda sistemi içerisindeki tüm paydaşlarımızla hareket ediyoruz” diyor.

TEMA Vakfı’nın en uzun soluklu projeleri arasında

Fıstığımız Bol Olsun projesindeki başarının temelini bilimsel bilgi ile donatılan uygulanabilir çözümlerin oluşturduğunu vurgulayan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “DAMAK ve Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğümüz projemizde şimdiye dek üreticileri toprak sağlığını koruyan bilimsel uygulamalar ile tanıştırdık, Antep fıstığı verimini ve kalitesini artırdık. Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile sertifikalı 124 aşıcı ve 158 budamacı yetiştirdik. Bahçelerde yaklaşık 50 bin adet dişi ağacı dölleyecek 3 bin 500 adet aşılı erkek ağaç dikimi yaptık. Antep fıstığı tarımı yapılan topraklarda organik maddeyi artırmaya yönelik toprak düzenleyici organik gübreler, kompost ve yeşil gübre uygulamaları gibi toprak dostu örnek uygulamaları da çiftçilerimizin uygulamalarına dâhil ettik. 2023 yılı sonuna kadar devam edecek üçüncü faz çalışmalarımızla kazanımların yaygınlaştırılmasını ve geleceğe taşınmasını hedefliyoruz” diye konuştu. Ataç, Fıstığımız Bol Olsun projesinin TEMA Vakfı’nın en uzun soluklu projelerinden biri olduğunun da altını çizdi.

ANTEPFISTĞINA DAİR NOTLAR

•Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) rakamlarına göre, dünya üretiminde en fazla paya sahip üç ülkenin 2017-2021 yılları ortalama dekar başına verim sıralamasında Amerika 313 kg ile 1. sırada, İran 97 kg ile 2. sırada, Türkiye 63 kg ile 3. sırada yer alıyor.

•Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’nin Antep fıstığı alanı 2010 yılından 2022 yılına yaklaşık 2 kat artarak 2,2 milyon dekardan 4,1 milyon dekara yükseldi.

•Toplam ağaç sayısı da 2010 yılından 2022 yılına 2 katın üzerinde artarak 40 milyondan 84 milyona ulaştı. Bu ağaçların yüzde 70’i meyve veren yaşta ağaçlardan oluştu.

•2022 yılı verilerine göre Gaziantep; Türkiye’deki Antep fıstığı üretim alanlarında yüzde 35’lik payla Şanlıurfa’nın (yüzde 39) ardından 2. sırada yer aldı. Türkiye’nin toplam Antep fıstığı üretiminde Gaziantep toplam üretimin yüzde 23’ini karşılarken, Şanlıurfa ise yüzde 45’ini karşıladı.