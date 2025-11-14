"Veri ve insanın uyumlu çalıştığı bir sistem yaratacağız"

Matriks Finansal Teknolojiler Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, yapay zekanın hem ürünlerde hem kurum içi süreçlerde dönüşümün en önemli tetikleyicilerinden biri olduğuna dikkat çekiyor.

Finansal teknolojilerde dijitalleşmenin dönüşümün anahtarı olduğuna dikkat çeken Tutar, “Teknolojiyi yalnızca bir araç olarak değil insanla verinin daha anlamlı şekilde buluştuğu bir alan olarak görüyoruz. Bu vizyonun merkezinde teknoloji, veri ve insanın uyum içinde çalıştığı bir dijital ekosistem yaratmak var” diyor.

Matriks Finansal Teknolojiler Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Matriks verinin hangi alanında yer alıyor? Nasıl bir finansal teknoloji şirketi?

2003 yılında bir veri dağıtımı kuruluşu olarak yola çıktık. Piyasa katılımcılarının portföy büyüklüklerinden bağımsız olarak piyasalara erişimini ve katılımını merkeze aldık. Amacımız, her segmentten yatırımcının yalnızca veriye ulaşmasını değil bu verilerle daha güçlü ve hızlı kararlar almasını ve bunları en hızlı ve güvenli şekilde işleme dönüştürmelerini sağlamaktı. Bugün geldiğimiz noktada, bireysel yatırımcılardan profesyonel algoritmik işlemcilere kadar milyonlarca kullanıcıya hizmet veren uçtan uca çözümler sağlayan bir finansal teknoloji şirketiyiz. Türkiye’nin halka açık ilk finansal teknoloji şirketi olarak yatırım dünyasıyla birlikte büyümeye devam ediyoruz.

Nasıl bir vizyonla büyüyorsunuz?

Finansal teknolojilerde dönüşümün anahtarı olan dijitalleşme, Matriks’in ürün ve servislerinin stratejik merkezinde. Biz teknolojiyi yalnızca bir araç olarak değil insanla verinin daha anlamlı şekilde buluştuğu bir alan olarak görüyoruz. Bu vizyonun merkezinde teknoloji, veri ve insanın uyum içinde çalıştığı bir dijital ekosistem yaratmak var.

Yapay zeka bu vizyonun neresinde yer alıyor?

Yapay zeka hem ürünlerimizde hem kurum içi süreçlerimizde dönüşümün en önemli tetikleyicilerinden biri haline geldi. Özellikle dijital yatırım danışmanlığı alanında, yapay zekayı ön plana çıkaran çözümler geliştiriyoruz. Yatırımcıların daha akıllı, hızlı ve verimli kararlar almasına destek olurken aynı zamanda kişiselleştirilmiş bir yatırım deneyiminin teknolojik altyapısını ve ürünlerini sunmayı hedefliyoruz.

Bu alanda bir ürününüz var mı?

Bu alandaki en somut örneklerimizden biri, MatriksIQ ve o çatı altında geliştirdiğimiz Codi adlı yapay zeka destekli algoritmik trading asistanımız. Codi, MatriksIQ platformunun veri yapısını anlayan, teknik gereksinimlerini doğru yorumlayan stratejileri doğrudan uygulamaya dönüştürebilen bir asistan. Klasik yapay zeka modellerinden farklı olarak, doğrudan uygulamaya geçirilecek, test edilebilir stratejiler sunuyor. Codi aynı zamanda kullanıcılarına bir destek platformu olarak da hizmet veriyor.

Yapay zeka bu işi nereye taşıyacak? Siz bu sürece nasıl katkıda bulunacaksınız?

Matriks olarak vizyonumuz, yapay zekayı yatırım dünyasında herkes için erişilebilir, güvenilir ve sürdürülebilir bir değer üretim aracına dönüştürmek. Bu doğrultuda, finansal teknolojilerde yerel gücümüzü küresel bir inovasyon anlayışıyla birleştirerek, ekosistemimiz ve sermaye piyasası paydaşlarıyla birlikte kullanıcılarımıza geleceğin yatırım deneyimini bugünden sunmayı amaçlıyoruz.