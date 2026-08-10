MANGO, Ankara’daki 8’inci mağazasını açtı

MANGO, Ankara Merkez’de açtığı yeni mağazasıyla Türkiye’deki varlığını daha da güçlendirirken, yerel pazara olan bağlılığını pekiştirerek 20’nin üzerinde kişiye yeni istihdam sağlayacak.

Yaklaşık 1200 metrekare alana sahip mağazada, MANGO’nun Barselona merkez ofisinde görev yapan 500’ün üzerinde uzmandan oluşan ekip tarafından tasarlanan giyim, ayakkabı ve aksesuardan oluşan yeni sezon kadın ve erkek koleksiyonu sunuluyor. Zamansız ve çok yönlü temel parçaları, markanın Akdeniz mirasından ilham alan daha şık ve çağdaş tasarımlarla bir araya getiren MANGO koleksiyonları, markanın üstün kalite ve zarif tasarım anlayışına olan bağlılığını yansıtıyor.

Mağazada ayrıca MANGO’nun Akdeniz mirası ve kültüründen ilham alan New Med konsepti de yer alıyor. Doğal dokular, sıcak tonlar ve sürdürülebilir malzemelerle şekillenen iç mekân tasarımı, aydınlık ve ferah bir alışveriş ortamı sunuyor.

MANGO, sadık müşteri kitlesi ve istikrarlı şekilde büyüyen Mango Loyalty üye topluluğundan aldığı güçle Ankara'yı stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda öncelikli pazarlarından biri olarak konumlandırmaya devam ediyor. Bu doğrultuda MANGO, önümüzdeki dönemde Ankara'daki yatırımlarını ve yeni projelerini sürdürmeyi hedefliyor.

4E 2024–2026 Stratejik Planı kapsamında açtığı mağaza ile farklılaşan değer önerisini güçlendirmeyi ve güçlü büyüme ivmesiyle birlikte hem mevcut mağazalarda hem de online kanallarında satışları artırmayı amaçlayan MANGO, bu strateji doğrultusunda Türkiye’de yıl sonuna kadar yaklaşık 10 yeni satış noktası açmanın yanı sıra, öne çıkan lokasyonlarda toplamda yaklaşık 5 New Med renovasyonu da gerçekleştirecek.

Şirket, bu stratejisini 2026 yılının ilk yarısını 1,852 milyar Euro ciro ile tamamlayarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,2, sabit kur bazında ise %10,7 büyüme kaydettiği güçlü finansal performansı üzerine inşa ediyor.

MANGO, 1997 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteriyor ve Türkiye, markanın dünya genelindeki en güçlü performans gösteren ilk beş pazarı arasında yer alıyor. Şirket, 2025 yılını ülke genelinde toplam 40.000 m²’yi aşan 70’in üzerinde satış noktasıyla kapatırken, kendi online kanalı ve diğer pazar yerleri üzerindeki dijital varlığını da sürdürüyor.