Armis Yatak ciroda yüzde 60, ihracatta yüzde 35 büyüdü

Uyku ürünleri sektöründe marka bilinirliğini artırmaya, ürün portföyünü güçlendirmeye ve müşteri deneyimini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren Armis Yatak, 2026 yılının ilk yarısını büyüme odaklı bir performansla tamamladı.

Değişen ekonomik koşullara rağmen üretim, satış, ihracat ve dijitalleşme alanlarında planları doğrultusunda ilerlediklerini belirten Armis Yatak İcra Kurulu Başkanı M. Kürşat Batallı, “2026 yılının ilk yarısı Armis açısından kontrollü ancak hedeflerimize odaklanarak ilerlediğimiz verimli bir dönem oldu. Yıl başında belirlediğimiz hedeflerin yaklaşık yüzde 40’lık bölümünü ilk altı ay içerisinde gerçekleştirdik. Özellikle satış ağımızın güçlendirilmesi, ürün geliştirme çalışmalarımız ve operasyonel verimlilik alanlarında planladığımız adımları büyük ölçüde hayata geçirdik. 2026 yılının ilk 6 ayında ciromuzu geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 60 artırdık. İç pazarda tüketici talebi daha seçici ilerlerken, güçlü bayi ağımız ve ürün çeşitliliğimiz sayesinde dengeli bir performans sergiledik” dedi.

İhracat Gelirlerinde Yüzde 35 Artış

Bu dönemde toplam 75 yeni satış noktasını devreye aldıklarını belirten Batallı, “Mevcut mağazalarımızın performansını artırmaya yönelik çalışmalar yürütürken, üretim tarafında da kapasite ve verimlilik artışını destekleyen iyileştirmeler gerçekleştirdik. 2026 yılının ilk yarısında ihracat gelirlerimizde yaklaşık yüzde 35 oranında artış sağladık. İhracat tarafında hedeflerimiz doğrultusunda ilerlerken, mevcut iş ortaklarımızla olan iş birliklerimizi de güçlendirdik. Toplam satışlarımız içerisinde ihracatın payını artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Mevcut ihracat pazarlarımızı büyütmenin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere yeni pazarlarda iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Armis markasını uluslararası pazarlarda daha görünür hale getirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Hibrit ve Üst Segment Ürünlere İlgi Arttı





Tüketici tercihlerindeki değişime de değinen Batallı, “Tüketicilerin satın alma kararlarında fiyat kadar kalite ve uzun ömürlü kullanım kriterlerinin de belirleyici hale geldiğini gözlemliyoruz. Özellikle uyku kalitesini artıran teknolojik özelliklere sahip ürünlere, doğal içeriklere ve ergonomik çözümlere olan ilgi artmaya devam ediyor. İlk yarıda hibrit yataklarımız, pocket yay teknolojisine sahip modellerimiz ve üst segment uyku ürünlerimiz yoğun ilgi gördü. Bunun yanı sıra baza, başlık ve tamamlayıcı uyku ürünlerinden oluşan konsept çözümlerimiz de tüketiciler tarafından tercih edildi” dedi.

Yılın geri kalanına ilişkin hedeflerini de paylaşan Batallı, “Yılın ikinci yarısında tüketici talebinin daha hareketli bir seyir izlemesini bekliyoruz. Yeni ürünlerimiz, kampanyalarımız ve satış ağımızın katkısıyla ilk yarıya kıyasla daha güçlü bir performans hedefliyoruz. Ayrıca müşteri deneyimini iyileştirecek uygulamalar ve ihracat odaklı projeler de gündemimizde yer alıyor. Yılın geri kalanında uyku teknolojileri, sürdürülebilir malzemeler ve uzun ömürlü ürünler sektörün öne çıkan trendleri olmaya devam edecek. Armis olarak bu alanlarda yatırımlarımızı sürdürerek tüketicilerimize yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz” dedi.