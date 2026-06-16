Banu Taşkın, İstanbul Portföy Yönetimi Genel Müdürü olarak göreve başladı

İstanbul Portföy Yönetimi’nin Genel Müdürü olarak Banu Taşkın atandı. Taşkın, şirketin 137 milyar TL’yi aşan büyüklüğe sahip portföyünün yönetimine liderlik edecek.

16.06.2026 14:26:120
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Banu Taşkın, İstanbul Portföy Yönetimi Genel Müdürü olarak göreve başladı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Banu Taşkın, 35 yıla yaklaşan kariyeri boyunca bankacılık, sermaye piyasaları, yatırım hizmetleri ve özel bankacılık alanlarında üst düzey görevler üstlendi.

Kariyerinde stratejik dönüşüm, kurumsal büyüme ve yönetişim süreçlerinde önemli sorumluluklar alan Taşkın, 2021 yılında Türk Eğitim Vakfı’nın Genel Müdürlüğü görevini üstlenerek Ocak 2026’ya kadar bu görevi başarıyla yürüttü.

Taşkın ayrıca TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ashoka Foundation, Down Sendromu Derneği ve TÜSEV gibi saygın kurumlarda yönetim kurulu üyeliği yaparak finans, sosyal etki ve sivil toplum alanlarında değer yaratan çalışmalara katkı sağladı.

Yeni dönemde İstanbul Portföy Yönetimi, Banu Taşkın’ın liderliğinde yatırımcılarına sunduğu ürün ve hizmetleri geliştirmeye, yenilikçi yatırım çözümleriyle sermaye piyasalarının gelişimine katkı sunmaya devam edecek.

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