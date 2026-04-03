Destek Portföy Yönetim Şirketi SPK'dan faaliyet iznini aldı

Destek Grubu’nun finans sektöründeki deneyimi ve yatırım bankacılığı alanındaki kurumsal birikimi üzerine inşa edilen Destek Portföy, yatırımcılara disiplinli, şeffaf ve stratejik yatırım çözümleri sunmak amacıyla faaliyet gösterecek.

DestekBank’ın finans ekosistemini tamamlayan önemli bir yapı olarak konumlanan Destek Portföy, yatırım ürünlerinin çeşitlendirilmesi, sürdürülebilir portföy yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi ve yatırımcılara katma değerli çözümler sunulması alanlarında faaliyet yürütecek.

“Yatırımcılara sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunacağız”

Destek Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Yasin Atikler, şirketin faaliyet iznine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Destek Portföy olarak yatırımcı odaklı, disiplinli ve uzun vadeli değer yaratmayı hedefleyen bir portföy yönetimi anlayışıyla yola çıkıyoruz. Güçlü sermaye yapımız ve Destek Grubu’nun finans sektöründeki deneyiminden aldığımız güçle, bireysel ve kurumsal yatırımcılara yenilikçi ve sürdürülebilir yatırım çözümleri sunmayı hedefliyoruz. Sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlayacak ürün ve stratejiler geliştirerek yatırımcılarımız için güvenilir bir portföy yönetimi platformu oluşturmayı amaçlıyoruz.”

Destek Portföy Yönetimi A.Ş., portföy yönetimi alanında uzun vadeli değer yaratmayı odağına alan bir yaklaşımla faaliyet gösterecek. Destek Grubu’nun finansal ekosisteminden aldığı güçle yatırımcılara disiplinli ve sürdürülebilir yatırım stratejileri sunmayı amaçlayan şirket, güçlü portföy yönetimi yapısıyla Türkiye sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlamak için son adım olan faaliyet iznini de tamamlamış oldu.