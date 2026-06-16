DHL eCommerce bireysel müşteriler için uçtan uca dijital gönderi hizmeti sunuyor

DHL eCommerce Türkiye, yeni üyelik sistemiyle Bireysel Online Gönderi hizmetini geliştirmeye devam ediyor. Bireysel müşteriler üyelik oluşturarak gönderilerini daha kişiselleştirilmiş ve pratik bir şekilde yönetebilirken, teslimat yöntemi belirleme ve ödeme gibi tüm işlemleri online olarak kolayca tamamlayabiliyor.

DHL eCommerce Türkiye, Bireysel Online Gönderi uygulamasıyla bireysel müşterileri için gönderim hizmetini çok daha pratik ve dijital hale getiriyor. DHL eCommerce web sitesi üzerinden ulaşılabilen uygulamayla bireysel müşteriler, gönderi oluşturma, teslimat yöntemi belirleme ve ödeme gibi tüm adımları tek bir platform üzerinden uçtan uca yönetebiliyor. Müşteriler gönderilerini şubeye teslim ederek ya da adresten alım seçeneğini tercih ederek gerçekleştirebiliyor. Süreç boyunca hem gönderici hem alıcı bilgileri dijital ortamda kolayca yönetilirken, kullanıcılar gönderi takibini de aynı sistem üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Bireysel Üyelik Sistemi ile Pratik Gönderi Çözümleri

DHL eCommerce Türkiye, Bireysel Online Gönderi servisinde yeni bir döneme geçerek Bireysel Üyelik Sistemi’ni de devreye aldı. Şirketin web sitesinde üyelik hesabı oluşturan bireysel müşteriler, gönderi süreçlerini daha kişiselleştirilmiş ve pratik bir şekilde yönetebiliyor. Kullanıcılar favori adreslerini kaydetme, gönderici ve alıcı bilgilerini sistem üzerinde saklayabilme, ödeme işlemini online gerçekleştirme ve sık kullanılan gönderilerini kolayca tekrar oluşturma imkanına sahip oluyor. Aynı zamanda bireysel yurt dışı gönderilerini planlayıp, e-ticaret iade süreçlerini de internet üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Sosyal medya üzerinden satış yapan bireysel kullanıcılar ve sık gönderi gerçekleştiren tüketicilere daha hızlı ve verimli bir deneyim yaşatan üyelik sistemi, kampanyalar ve iş birlikleri kapsamında indirimli gönderi avantajları da sağlıyor.

“Bulunduğunuz Yerden Gönderi Kolaylığı Sağlıyoruz”

DHL eCommerce Türkiye CEO’su Kağan Gündüz, “İnsana dokunan her hizmetin fark yarattığının bilinciyle, tüm çalışmalarında yüksek müşteri memnuniyetini odağa aldıklarını belirterek, bireysel müşterilere bulundukları yerden gönderi kolaylığı sağlayan Bireysel Online Gönderi hizmetinin de bu yaklaşımın önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Kısa süre önce devreye alınan Bireysel Üyelik Sistemi sayesinde bu yapıyı daha kullanıcı dostu bir seviyeye taşıdıklarını aktaran Gündüz, müşterilerin gönderi süreçlerini daha kolay yönetebildiğini ve hizmet kalitesinden her an, her yerden faydalanabildiğini söyledi. Amaçlarının, bireysel müşterilerin kargo gönderiminde her zaman akla gelen ilk ve en güvenilir tercih olmak.” dedi.