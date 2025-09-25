Dimes'in 2025 hedefi 11,7 milyar TL

Türkiye’nin yerli sermayeli ilk meyve suyu markası Dimes, 2024’te yüzde 61 büyümeyle 7,7 milyar TL ciroya ulaştı. Şirket, 2025 için 11,7 milyar TL ciro ve TL bazında yüzde 73 ihracat büyümesi hedefliyor.

Dimes CEO’su Ozan Diren, üreticiyle birlikte büyümeyi merkeze aldıklarını vurguluyor ve ekliyor: “Hammadde alımı yaptığımız 15 binin üzerinde üretici ve aileleriyle birlikte yaklaşık 65 bin kişilik bir ekosistemi destekliyoruz. Üreticiye rakip olmak yerine onlarla birlikte büyümeyi benimsiyoruz.”

START-UP KÜLTÜRÜYLE ÇALIŞIYOR

Şirket, son yıllarda kendini bir start-up gibi konumlandırıyor. Bu yaklaşımın temelinde Ar-Ge, teknoloji ve ürün çeşitliliği var. Diren, “Küresel devlerle rekabet artık tek kategoride mümkün değil. Ayrıca sadece çok uluslu şirketler değil, pazarı dönüştüren start-up’lar da ciddi bir tehdit. Bu nedenle daha çevik, trendleri hızlı yakalayan bir yapı kuruyoruz” sözleriyle bu dönüşümü anlatıyor.

Dimes’in pazarlama departmanı merkezli yönetim yapısı da dikkat çekiyor. Şirket içi dengelerde bu model, tüketiciye yakın kalmayı sağlayan bir yönetim anlayışı olarak öne çıkıyor. Son on yılda piyasaya sürülen hiçbir ürünün geri çekilmemesi de şirket içinde önemli bir referans noktası olarak kabul ediliyor.

ÇALIŞANI ÇEK-TUT-GELİŞTİR

Dimes’in büyümesinde insan kaynakları uygulamaları kritik rol oynuyor. “Çalışanı Çek–Tut–Geliştir” stratejisiyle çalışan deneyimi sürekli ölçülüyor, kişi başına yıllık 45 saat eğitim hedefleniyor. Dijital platformlar, oyunlaştırma uygulamaları ve CEO Talks etkinlikleri bu stratejinin parçaları arasında.

Diren, “Her fikrin ses bulabildiği kolektif inovasyon kültürü, bizi her dönemin genç markası kılıyor. Bunun sürdürülebilirliği insan kaynağımızın enerjisiyle mümkün” diyor.

5 BÖLGE ODAKLI YENİ STRATEJİ

Dimes, büyümesini Türkiye pazarının yanı sıra ihracatta da hızlandırmayı planlıyor. Önümüzdeki dönemde 5 bölgeye odaklanma stratejisi çerçevesinde, ofis açılışlarıyla daha kalıcı bir varlık göstermeyi hedefliyor.

Şirketin tarım vizyonu ise Tokat’taki Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesi üzerinden şekilleniyor. Türkiye’nin ilk kamu–özel sektör ortaklığına dayalı bu tesis, 4 bin 300 dekar arazide tarımsal Ar-Ge çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Burada milyonlarla ifade edilen fidan dağıtımı gerçekleştirilirken, günlük 25 ton süt üretimi yapılıyor. Döngüsel ekonomi modeliyle atıkların biyochar’a dönüştürülmesi de işletmenin dikkat çeken uygulamaları arasında.