Garanti BBVA, Kınalı-Malkara Otoyolu Projesi'nde "Sürdürülebilirlik Koordinatörü" olarak görev aldı

Garanti BBVA, Limak tarafından geliştirilen Kınalı-Malkara Otoyolu Projesi'nin finansmanında kredi ve türev işlemlerine yönelik sürdürülebilirlik koordinasyonunu üstlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, banka, proje kapsamında, uluslararası ve yerel finans kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen 400 milyon avro tutarındaki sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi (SLL) ile 575 milyon avro tutarındaki sürdürülebilirlikle bağlantılı faiz riskinden korunma (IRS) işlemlerinde Sürdürülebilirlik Koordinatörü olarak görev aldı.

Banka, söz konusu işlemlerde sürdürülebilirlik çerçevesinin oluşturulması, performans göstergelerinin belirlenmesi, bağımsız ikinci taraf görüşü (SPO) sürecinin koordinasyonu ve uygulama süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu oldu.

Türkiye'nin önemli ulaşım altyapısı yatırımlarından biri olan proje için oluşturulan finansman yapısı, sürdürülebilirlik hedeflerini finansal performans göstergeleriyle ili��kilendirerek uzun vadeli değer yaratmayı amaçlıyor.

Garanti BBVA'nın sürdürülebilirlik koordinasyonunu üstlendiği 575 milyon avro tutarındaki işlem, Türkiye'de sürdürülebilirlikle bağlantılı büyük IRS işlemleri arasında yer alıyor.

Yapı, sürdürülebilirlik kriterlerinin yalnızca kredi süreçlerine değil, türev ürünlere de entegre edilmesini sağlayarak sürdürülebilir finansman uygulamalarının kapsamının genişletilmesine katkıda bulunuyor.

Böylece çevresel ve sosyal performans hedefleri finansman mekanizmalarının ayrılmaz bir parçası haline gelirken, altyapı yatırımlarında sürdürülebilir dönüşümü destekleyen yenilikçi bir finansman modeli ortaya konuyor.

- Sürdürülebilir finansman çözümlerinde uzmanlık vurgusu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige, finans sektörünün sürdürülebilir dönüşümde oynadığı rolün her geçen gün daha da önem kazandığını belirtti.

Edige, Kınalı-Malkara Otoyolu Projesi kapsamında yürüttükleri koordinasyon görevinin, sürdürülebilir finansman alanındaki uzmanlıklarını, farklı ürün ve çözümlere taşıma vizyonlarının önemli bir yansıması olduğunu kaydetti.

Sürdürülebilirlik kriterlerinin hem kredi hem de risk yönetimi araçlarıyla ilişkilendirilmesini desteklediklerini vurgulayan Edige, şu ifadeleri kullandı:

"Altyapı yatırımlarında uzun vadeli değer yaratımını teşvik eden yenilikçi finansman yapılarının gelişimine katkı sağlıyoruz. Müşterilerimizin sürdürülebilir dönüşümüne katkı sağlayan yenilikçi finansman çözümleri geliştirmeyi sürdürürken, sürdürülebilir finansman alanındaki öncü rolümüzü güçlendirmeye devam edeceğiz."