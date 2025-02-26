Gaziantep FK ve Sakaryaspor’un maç biletleri artık Biletinial’da

Biletinial CEO’su Ulaş Uslu, sporu stratejik büyüme alanları arasında gördüklerini belirterek anlaşmalar hakkında şunları söyledi:

“Türkiye Voleybol Federasyonu ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, voleybolun adresi Biletinial olmuştu. Federasyon ile yalnızca bilet satışı yapmakla kalmayıp, ülkemize değer katan birçok projeye imza attık ve atmaya devam edeceğiz. Bugün geldiğimiz noktada, değer yaratmaya odaklanan anlayışımızın fark yaratan sonuçlarını her alanda net bir şekilde görüyoruz. Şimdi bu vizyonumuzu futbol kulüplerimizin hizmetine sunuyoruz. Gaziantep FK ve Sakaryaspor ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşmalar da bu anlayışın bir yansıması. Türk futboluna katkı sağlama hedefimiz doğrultusunda, bu iş birliklerine önümüzdeki dönemde yenilerini eklemeyi planlıyoruz.”

Aynı zamanda “Pick a Seat” markasıyla Avrupa pazarında da faaliyet gösterdiklerini belirten Uslu, Biletinial’ın sahip olduğu ileri teknoloji, bilgi birikimi ve deneyimi sayesinde kulüplere yeni fırsatlar sunacaklarını vurguladı.