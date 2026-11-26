Sun Tekstil, küresel üretim ağını Amerika kıtasında genişleten stratejik yatırımını Guatemala’da hayata geçirdi. Şirketin yüzde 95 ortaklığıyla kurulan ve bağlı ortaklığı Ekoten’in bilgi birikimiyle faaliyetlerine başlayan Ekoten CentroAmérica kumaş fabrikasının açılışı, 25 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Sun Tekstil ve Ekoten yönetiminin yanı sıra iş ortakları, davetliler ve Guatemala ile Türkiye’nin Guatemala’daki diplomatik temsilcilerinin katıldığı açılış, şirketin uluslararası büyüme yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

Avrupa, İngiltere ve Amerika başta olmak üzere farklı coğrafyalardaki müşterilerine hizmet veren Sun Tekstil ve Ekoten, Guatemala yatırımıyla üretim yapılanmasına Amerika kıtasını da ekledi. Özellikle ABD ve çevre pazarlardaki müşterilerine daha yakın olmayı hedefleyen şirket, yeni fabrikasıyla tedarik sürelerini kısaltmayı, siparişlere daha hızlı yanıt vermeyi ve operasyonel esnekliğini artırmayı amaçlıyor.

Amerika Pazarına Yakın, Esnek ve Güçlü Üretim Yapılanması

Sun Tekstil’in Guatemala’yı yatırım adresi olarak tercih etmesinde ülkenin coğrafi konumu önemli rol oynadı. Farklı coğrafyalarda üretim ve tedarik kapasitesi oluşturmanın uluslararası rekabet açısından giderek daha fazla önem kazandığı bir dönemde gerçekleştirilen yatırım, Sun Tekstil’in tedarik zincirini çeşitlendirme ve üretim maliyetlerini optimize etme stratejisinin de önemli bir parçasını oluşturuyor. Şirket, 2027 yılı sonuna kadar yaklaşık 120 kişilik istihdama ulaşmayı ve yaklaşık 25 milyon ABD doları ciro elde etmeyi öngörüyor.

“Amerika Kıtasındaki Uzun Vadeli Büyüme Hedefimizin İlk Adımını Atıyoruz”

Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, Guatemala yatırımının şirketin uluslararası büyüme stratejisinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Sun Tekstil olarak 1987 yılından bu yana uluslararası pazarlarda büyümeyi, üretim yetkinliklerimizi geliştirmeyi ve müşterilerimize uzun vadeli değer sunmayı hedefliyoruz. Türkiye’de yıllar içerisinde oluşturduğumuz üretim deneyiminden ve bilgi birikimimizden Guatemala’daki faaliyetlerimizde de yararlanacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Guatemala yatırımımızın temelinde, özellikle Amerika pazarındaki müşterilerimize daha yakın olmak ve değişen ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilmek bulunuyor. Bölgedeki üretim yapılanmamız sayesinde tedarik süreçlerimizi çeşitlendirmeyi, operasyonel esnekliğimizi artırmayı ve uluslararası rekabet gücümüzü geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Bu yatırım bizim için yalnızca yeni bir üretim tesisi açmak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda Amerika kıtasındaki uzun vadeli büyüme hedefimizin başlangıcını oluşturuyor. Yeni pazarlarda kalıcı bir varlık oluşturmayı ve müşterilerimizle uzun vadeli iş ortaklıkları geliştirmeyi hedefliyoruz.”

Ekoten’in Üretim ve Teknoloji Yetkinliği Guatemala’daki Faaliyetlere Katkı Sağlıyor

1994 yılında kurulan ve 2000 yılından bu yana Sun Tekstil Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Ekoten, örme kumaş üretimindeki uzmanlığıyla uluslararası markalara hizmet veriyor. Tasarım, Ar-Ge ve teknik tekstil alanlarındaki yetkinliklerini ileri teknolojiyle birleştiren şirket; spor giyimden günlük giyime, farklı teknik kullanım alanlarına kadar geniş bir yelpazede kumaş çözümleri geliştiriyor.

Guatemala yatırımında Ekoten'in uzun yıllara dayanan örme kumaş üretim tecrübesinden, teknik uzmanlığından ve operasyonel yetkinliklerinden de yararlanılıyor. Bu sayede şirketin katma değerli kumaş üretimindeki deneyiminin ve kalite standartlarının Guatemala'daki üretim faaliyetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Sürdürülebilirlik, inovasyon ve operasyonel mükemmellik odağında faaliyetlerini sürdüren Sun Tekstil, Ekoten CentroAmérica yatırımıyla yalnızca yeni bir coğrafyada üretime başlamıyor; aynı zamanda Kuzey ve Orta Amerika pazarlarındaki büyüme potansiyelini değerlendirecek uzun vadeli bir yapılanmanın da temelini atıyor.