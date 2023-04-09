"Globalde markalaşarak büyüyeceğiz"

2022 yılında yaşanan küresel krizler, ekonomik belirsizlikler ve kur dalgalanmaları birçok sektörü oldugu gibi yatak sektörünü de etkiledi. Pandemi döneminde yatak sektöründe olumlu yönde esen rüzgarın etkisi azalsa da İşbir Yatak büyüme ivmesini artırdı. Yılı, üretimde yüzde 30, ciroda yüzde 95 büyümeyle geride bıraktı. 22 yeni uyku merkezi açarak yurt içinde 65 ilde 221, yurt dışındaysa 14 uyku merkezi sayısına ulaştı.

2022 yılında ürün gamına inovatif bir ürün olan ağırlıklı battaniye (Huga), evcil dostlarımız için İşbir Pati grubunu eklediklerinin bilgisini veren İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, bebek ve çocuk ürün grubu olan İşbir Junior’daysa ürün çeşitliliğini artırdıklarını söylüyor. ABD’nin köklü yatak markalarından Spring Air’in lisansını aldıklarını da sözlerine ekleyen Gültepe, söyle devam ediyor:

“Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’yle iş birliği protokolü imzaladık. Tasarım ve yenilik faaliyetlerinin daha kurumsal bir yapıda devam etmesi için Tasarım Merkezi başvuru sürecimiz devam ediyor. Üretimde kullanılan hammadde/yarı mamulle bitmiş ürünlerin ulusal/uluslararası standartlara uygunluğunu denetlemek için Yatak Test Laboratuvarımızı hizmete açtık. 2022 yılında, önem verdiğimiz konuların başında müşteri memnuniyeti oldu. Buradaki çalışmalarımızın karşılığında, 2022 yılında üst üste 3’üncü kez ‘Müşteri Deneyimini En Iyi Yasatan Marka’ olarak seçilerek aldık.”

İşbir Holding, 2023 yılında da büyüme hedefliyor. Metin Gültepe’yle 2023 planlarını, konjonktürel gelişmelerin sektöre etkilerini ve şirketin vizyonunu konuştuk;

2023’e hangi hedeflerle başladınız?

Bugüne kadar daha çok iç pazara yönelerek pazardaki bilinirliğimizi ve marka gücümüzü artırmaya odaklandık. Artık hedefimizde aynı başarıyı yurt dışı pazarlarına taşımak var. İhracat pazarlarına yönelik güçlü adımları 2023 itibarıyla atmaya başladık. Yurt dışı fuarlara katılımı bunun için önemsiyoruz. 2023 yılında ciroda yüzde 60 büyüme hedefliyoruz. Yurt içinde 35, yurt dışındaysa 5 olmak üzere toplamda 40 yeni uyku merkezi daha açmayı planlıyoruz. inovatif ve insan sağlığını ön planda tutan ürünlerimize 2023 yılında da yeni ürünler eklemek istiyoruz. E-ticaret de önem verdiğimiz kanallardan biri. Burada da global ve ulusal pazar yerlerini de devreye alarak e-ihracatı da artıracak şekilde bir gelişme planımız bulunuyor.

Cironuzun ne kadarı ihracattan geliyor?

Katma degerli ürün gruplarımızla ihracat pazarlarında da kısa zamanda büyüyeceğiz. 5 yıllık projeksiyonda üretimdeki ihracat payımızın ciro içindeki payını yüzde 25’e çıkarmayı hedefliyoruz. Almanya, Macaristan ve Suudi Arabistan en çok ihracat yaptığımız ülkeler. Ayrıca Avusturya, Belçika, Estonya, Hollanda ve Danimarka gibi ülkeleri de sıralayabiliriz.

Odağınızda hangi pazarlar var? Bu ülkelerin sizin için önemi nedir?

Kısa dönem planlarımız arasında yeni pazarlara girmek, sektördeki gücümüzü ve global marka vizyonumuzu daha da derinleştirmek yer alıyor. Hedeflediğimiz ülkeler arasında ise Avrupa ülkeleri, Gürcistan, İngiltere, BAE, Katar ve Türki Cumhuriyetler ilk sırada bulunuyor. GCC, Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinin pazar çeşitliliğine sahip olması bizim için en önemli kriter.

Yılın ilk çeyreğini geride bırakıyoruz. Bu dönemi şirketiniz için değerlendirebilir misiniz?

Yılın 3 ayında adetsel ciro olarak hedeflerimizin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ciroda yüzde 72, adette yüzde 30 bir büyüme yakaladık.

Çok büyük bir deprem felaketi yasadık. Sizin şirketiniz nasıl etkilendi?

Deprem bölgesinde 7 bayimiz ve 10 mağazamız bulunuyordu. Fakat bölgenin etkilendiği alana bakıldığı zaman is hacmimizin yaklaşık yüzde 10‘u bu bölgeden karşılanıyordu. Deprem bölgesinde 2022 yılında çok iyi yapılandık. 2023 yılında da oldukça yüksek hedeflerimiz vardı. Deprem bölgesindeki bayilerimizi yakından takip ediyoruz. Yaralar sarıldıktan sonra aksiyon alarak bayilerimizle bölge ekonomisine katma değer sunmayı hedefliyoruz.

2023 yılında Türkiye için mağaza ve bayi hedefleriniz nedir?

2023 yılında hedefimiz, yurt içinde 35 yeni mağaza açmaktı. Deprem bölgesinde 4 mağaza açmayı hedefliyorduk. Yıl sonunda 255 mağaza sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Ege ve Marmara bölgesi basta olmak üzere tüm yurtta bayilik vermeye devam edeceğiz.

Enerji ve hammadde maliyetlerindeki artış sizin isinize nasıl yansıyor?

Hammadde fiyatları belirli eğriler çerçevesinde arz ve talebe bağlı olarak inişli çıkışlı bir seyir izlerken enerji ve isçilik maliyetlerinde yaşanan büyük artışlar uluslararası rekabette bizi zorluyor. Döviz kurunun belirli bir bant içinde bu artışları bertaraf etmeyecek şekilde seyretmesi sadece bizim değil, tüm ihracatçıların göreceli ticaret avantajını kaybetmesine neden oluyor. Önceleri maliyet hesaplamasında ihmal edilebilecek bir paya sahip olan enerji maliyeti kaleminin, son dönemlerde yaşanan gelişmelere bağlı olarak isçilik kalemiyle yarışır noktaya geldiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla asıl zorlanılan unsur, hammadde fiyat artışları değil enerji ve isçilik maliyetlerindeki artış. Uluslararası rekabette geriye düşmemek için sürdürülebilir enerji ve otomasyon konularındaki yatırımlarımıza hız vermeye devam ediyoruz.

Böylesi zorlu bir dönemde nasıl bir fiyat politikası izliyorsunuz?

Çok çeşitli nedenlerden dolayı daralan talep ve sonucunda ortaya çıkan ticari durgunluk, alıcı merkezli yani alıcının karar verdiği piyasa Sartlarının oluşmasına neden oldu. Güney ve Uzak Doğu Asya’yla enerji ve isçilik maliyetlerindeki artışlar nedeniyle rekabette geri kalmamamız, fiyatlar noktasında fazlasıyla baskı yasamamıza neden oluyor. Buna rağmen farklı ülke ve sektörlerde çeşitlendirilmiş müşteri portföyümüz, ana pazarlara coğrafi yakınlığımız ve her şeyden önemlisi yüksek kalitemizle fiyat istikrarımızı korumaya devam ediyoruz.

2023 yıl sonu için hedefleriniz nedir?

2023 yılında da Ar-Ge yatırımlarımızla yeni inovatif ürünleri sektöre kazandırmayı, mağazalaşma yatırımlarımızla daha çok noktada ürünlerimizi müşterilerimize ulaştırmayı ve sürdürülebilirlik projelerimizle gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için üzerimize düsen görevi yerine getirmeyi hedefliyoruz.

5 yıllık vizyonunuz nedir?

Üretim fonksiyonu içinde emek yoğun üretim modelinden teknoloji yoğun üretim modeline ve ürün portföyüne geçişi sağlamak ana vizyonumuz. Bununla birlikte daha etkin pazarlama ve satıs faaliyetlerine destek verecek yeni lokasyonlarda global mevcudiyetimizi artıracak şirketler kurarak ana vizyonumuzu destekleyeceğiz. İşbir uyku merkezlerinin yenilenen konsepte geçirilmesini planlıyoruz. Ürün çeşitliliği bakımından bizleri diğer markalardan ayıran özelliklerimizi koruyarak tüketici beklentilerine karşılayan yeni özellikli ürünlerle sektöre öncülük etmeye devam edeceğiz. Ergo markamızı 5 yıl içerisinde aranan marka haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürürken yatak merkezi açma hızımızı artıracağız.

“ENERJİ İHTİYACIMIZIN YÜZDE 25’İNİ KENDİMİZ KARŞILIYORUZ”

İKİNCİ GES YATIRIMI

Geçen yıl yaptığımız 10 milyon dolarlık GES yatırımımızla enerji ihtiyacımızın yüzde 25’ini karşılıyoruz. Böylelikle yılda 135 bin adet ağacın kesilmesini ve 4,5 milyon kilogram karbondioksit salınımını engelledik. Bu yıl hayata geçireceğimiz 10 milyon dolarlık ikinci GES yatırımımızla enerji ihtiyacımızın yüzde 55’ini karşılamayı ve karbon salınımını 9,5 milyon kg/yıl azaltmayı hedefliyoruz.

SIFIR ATIK POLİTİKASI

Sıfır atık projelerimiz kapsamında fabrikada üretim sonrası ortaya çıkan atıkların geri dönüştürülmesine olanak sağlıyoruz. Yüzde 100 geri dönüştürülmüş bir ürün olan Rebounded katmanı üreterek evcil hayvan yataklarında ve zirai ürünlerde kullanıyoruz. Doğa ve insan sağlığına öncelik vererek Aqua Fixing teknolojisi kullanarak yataklarda solvent içermeyen, doğa dostu ve su bazlı yapıştırıcılar tercih ediyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarında ISO 14064-1 Karbon Ayak İzi Hesaplama Belgesi’ni alan tek marka olarak sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırmalarının hesaplamasını yapıyoruz.

“KAPASİTEMİZİ YÜZDE 25 ARTIRACAĞIZ”

ÜRETİM GÜCÜ

Yılda ortalama 150 bin yatak, 62 bin 500 medikal yastık, 100 bin baza ve başlık üretiyoruz. Bu yıl istihdamımızı artırarak üretim kapasitemizi yüzde 25 daha büyütmeyi hedefliyoruz. İşbir Yatak ürün grubunda yer alan baza ve başlık tarafında da önemli bir büyüme hedefliyoruz. Baza ve başlıkta şık, fonksiyonel ve tasarım odaklı ürün çeşitleri geliştirerek bu ürün gruplarıyla pazarda güçlü bir yer edinmek istiyoruz.

BÜYÜME HEDEFİ

2021 yılında grup bünyesine dahil ettiğimiz Ergo Yatak’la corner pazarda güçlü bir konumda yer almayı hedefliyoruz. Bu açıdan Çankırı’da bulunan fabrikaya daha teknolojik bir üretim yatırımı yaparak üretim alanlarını ve istihdamımızı büyüttük. Bölge ekonomisi açısından da önemli bir katma değer yaratırken yıllık yaklaşık 80 bin adet yatak üretimiyle güçlü bir büyüme hedefledik. Çankırı’da yay fabrikası yatırımı yaparak yaylı yatak segmentinde pazarın güçlü oyuncusu olmayı hedefledik. Bu ürün gruplarımızla otel, hastane, bakım evi gibi ihtiyaç duyulan her alanda pazarı domine etmeyi hedefliyoruz.

İLKLERİ HAYATA GEÇİRDİ

ÖNCÜ ADIMLAR

Yatak sektöründe münhasır mağazacılığın öncüsü olan İşbir Yatak, nano teknolojiyi yatak sektöründe kullanarak açık hücre visco teknolojisinin Türkiye’deki ilk üreticisi. Masaj fonksiyonuna sahip, soya özlü, deniz yosunu özlü ve anti-stres özellikli yatakları ilk kez üreten marka, 100 DNS üstü ilk visco ve patentli polimer yay teknolojileriyle plastik yay kullanımlı ilk yatağı üretti. Discover teknolojisiyle kişiye özel yatak seçimini başlatan İşbir Yatak, lisanslı ve üst kalite Quallofil Allerban elyaflarını Türkiye’yle buluşturdu.

AR-GE ODAKLI ÜRÜNLER

Aynı zamanda NASA tarafından uzaya çıkan astronotların vücutlarındaki basıncı indirgemek için icat edilen viskoelastik malzemeyi yataklarda da kullanarak bu teknolojiyi yaşam alanlarına taşıdı. Yatakların lavanta kokmasını ve anti-stres etkisine sahip olmasını sağlayan özel nano teknolojiyle üretilmiş yatak kumaşları, at saçı yatak, Hindistan cevizi özlü yatak, sporcular için özel nem tutmayan yatak gibi Ar-Ge odaklı yenilikçi ürünleriyle pazarda yatak modasının öncüsü olmayı sürdürüyor.

KALİTE HASSASİYETİ

Üretilen yataklar, Safe Sleep Tunnel-SST (Hijyen Tünelinden) geçiriliyor ve el değmeden paketlenerek daha hijyenik bir yapıya kavuşuyor. Bunun yanı sıra yataklar random seçilerek kullanılan hammadde dahil yatağın tüm bileşenleri deformasyon ve sertlik başta olmak üzere TSE standartlarının gerektirdiği tüm testlere tabi tutuluyor.