Hepsiburada ve KAGİDER'in girişimcilik programına katılan kadınların siparişleri yaklaşık yüzde 70 arttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 23 farklı alanda, 1000'in üzerinde girişimcinin katılımıyla gerçekleştirilen 52 saatlik eğitimlerin tamamlanmasının ardından programın ara dönem sonuçları da kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'nin 30 şehrinin yanı sıra Hollanda, ABD, Kanada ve İspanya'dan da girişimcilerin yer aldığı programda, katılımcıların yüzde 70'ini 25-45 yaş arası girişimci kadınlar oluşturdu.

Eğitimlerin ardından katılımcıların üçte ikisi yapay zeka araçlarını iş süreçlerine entegre etmeye başladı. Katılımcıların yüzde 50'den fazlası ürün görsellerini profesyonel çekim teknikleriyle yenilerken, yüzde 46'sı müşterileriyle daha güçlü bağ kurmak amacıyla video içerik üretmeye yöneldi.

Eğitimlere başlanan döneme kıyasla sipariş sayılarında yüzde 70'e yakın artış kaydedilirken, katılımcıların yüzde 83'ü işlerini büyütme konusundaki öz güvenlerinin arttığını belirtti. Programın genel memnuniyet oranı ise yüzde 90'ın üzerinde gerçekleşti.

Eğitim döneminin tamamlanmasının ardından programın yeni fazı da hayata geçirildi. Programa katılan girişimci kadınlar arasından seçilen 25 isim, KAGİDER'in mentör ağında yer alan deneyimli girişimci kadınlardan 6 ay boyunca mentörlük almaya hak kazandı.

Mentörlük sürecinin ardından girişimciler yatırımcı önüne çıkmaya yönelik özel bir eğitim programına dahil edilecek.

- "Türkiye'de özel sektör-sivil toplum dayanışması perspektifinde de örnek bir ortaklık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Kurumsal İletişim, Sosyal Etki ve Sürdürülebilirlik Direktörü Canan Binal Yılmaz, programın amacının girişimci kadınlara rekabet avantajı sağlamak olduğunu belirtti.

Programın aynı zamanda girişimcilerin ihtiyaçlarına, gerçekçi ve etkili destek mekanizmalarıyla yanıt vermek olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bugün bizi en çok mutlu eden, ortaya çıkan bu sonuçların 'Yol Arkadaşın Burada' programımızın var oluş amacıyla da son derece uyumlu olması. Yeni dönem modülümüz kapsamında, mentörleriyle ilk kez bir araya gelen 25 kadın girişimcimize başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Elde edilen sonuçların programın hedefleriyle uyumlu olduğunu aktaran Yılmaz, "Hepsiburada-KAGİDER birlikteliği sadece bu işbirliği özelinde ortaya koyduğu çıktıların çok ötesinde bir etki gücüne sahip. Bu işbirliği Türkiye'de özel sektör-sivil toplum dayanışması perspektifinde de örnek bir ortaklık. Bu programın hayata geçmesinde emeği olan tüm KAGİDER ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Bu gibi örneklerin artması, Türkiye'de kadınların ekonomik hayata katılımına da çok büyük destek sunacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve proje lideri Neşecan Çekici de kadın girişimciliğinin güçlendirilmesinin kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik dönüşüm açısından önem taşıdığını vurguladı.

Programın bu anlamda model oluşturduğuna işaret eden Çekici, şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim sürecinde edinilen bilgi ve yetkinliklerin mentörlükle desteklenmesi, girişimcilerin işlerini büyütme yolculuğunda somut ve kalıcı bir etki yaratıyor. KAGİDER olarak güçlü mentör ağımızla girişimci kadınların yanında olmaya devam ediyoruz. Bu program sayesinde kadınların dijitalleşme, pazarlama ve iş geliştirme alanlarında hızla ilerlediğini görmek bizler için son derece umut verici. Amacımız, daha fazla kadının kendi markasını büyüten, istihdam yaratan ve uluslararası pazarlarda söz sahibi olan güçlü girişimcilere dönüşmesini sağlamak."

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve proje lideri Avukat Zeynephan Gemicioğlu da kadın girişimciliğinin sürdürülebilir şekilde güçlenmesinde doğru rehberliğe erişimin belirleyici olduğunu belirterek, "Mentörlük desteği alacak girişimcilerin, işlerini büyütme, markalaşma ve yatırım süreçlerine hazırlanma yolculuklarında önemli bir ivme kazanacaklarına inanıyoruz." ifadesini kullandı.