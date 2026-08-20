DESA 2026 yılının ilk yarısında 205 milyon TL net kar açıkladı

Küresel ve yerel pazarlardaki makroekonomik belirsizliklere ve süregelen maliyet enflasyonuna rağmen operasyonel disiplininden ve verimlilik odaklı yaklaşımından taviz vermeyen DESA, 2026’nın ilk yarısını 205 milyon TL Net Kâr ile tamamladı. Proaktif nakit yönetimi stratejisini sürdüren şirket, net nakit pozisyonunu 1,86 milyar TL (yaklaşık 40 milyon USD) seviyesinde koruyarak bilançosunun kırılganlıklara karşı dayanıklılığını ve büyüme odaklı finansal esnekliğini bir kez daha tescilledi.

Perakende ve Dijitalleşmede Güçlü İvme: E-Ticarette %82 Büyüme

Çok kanallı (omnichannel) satış stratejisini başarıyla uygulayan DESA, perakende ve e-ticaret kanallarındaki toplam ciro içindeki payını %73’e yükseltti. 2025 yılında gerçekleştirilen altyapı ve dijitalleşme yatırımlarının geri dönüşüyle birlikte e-ticaret (online) kanalı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %82 oranında güçlü bir büyüme kaydetti.

İhracatta Dolar Bazında %28,3 Artış

Küresel lüks tüketim pazarındaki konjonktürel daralmaya ra��men DESA, uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmayı sürdürdü. 2025 yılının ikinci çeyreğinde 2,7 milyon USD seviyesinde gerçekleşen ihracat hacmi, 2026 yılının aynı döneminde dolar bazında %28,3 artış göstererek 3,47 milyon USD seviyesine ulaştı.

Geleceğin Teknolojisine Stratejik Yatırım: Nuera A.Ş. Kuruldu

Sürdürülebilirlik ve biyoteknoloji alanındaki yatırımlarını yeni bir safhaya taşıyan DESA, yeni nesil biyomateryallerin araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve ticarileştirilmesi amacıyla %100 bağlı ortaklığı olan "Nuera Sürdürülebilir Biyofabrikasyon Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş." unvanlı şirketinin kuruluş işlemlerini 11 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla tamamlamıştır.

115 Milyon TL Temettü Dağıtım Takvimi

DESA Genel Kurulu’nda alınan karar doğrultusunda, 2025 yılı net dağıtılabilir kârından toplam 115 milyon TL nakit temettü dağıtılması kesinleşmiştir. Temettü ödemeleri 3 taksit halinde aşağıdaki takvime göre yatırımcılara aktarılacaktır:

30 Eylül 2026: Net 35 Milyon TL 30 Ekim 2026: Net 40 Milyon TL 30 Kasım 2026: Net 40 Milyon TL

"Büyüme Stratejimizin Merkezine İnovasyon ve Sürdürülebilirliği Koyuyoruz"

Elde edilen sonuçları değerlendiren DESA Genel Müdürü Burak Çelet, şunları söyledi: "Zorlu makroekonomik koşullara ve maliyet enflasyonunun etkilerine rağmen disiplinli finansal yönetimimiz, güçlü nakit pozisyonumuz ve çok kanallı büyüme stratejimiz sayesinde 2026 yılının ilk yarısını sağlam bir performansla tamamladık. Perakende ve e-ticaret kanallarımızdaki güçlü ivmenin yanı sıra İtalya’da kurduğumuz üretim tesisimizin de katkıları ile daralan piyasada müşteri portföyümüzü geliştirmeye devam ediyoruz. ihracat hacmimizde 2.çeyrekte dolar bazında kaydettiğimiz %28,3'lük artış, küresel pazarlardaki rekabet gücümüzün açık bir göstergesidir. Geleceğe yön verme vizyonumuz doğrultusunda kuruluşunu tamamladığımız %100 bağlı ortaklığımız Nuera A.Ş. ile biyomateryal ve sürdürülebilir biyofabrikasyon alanında sektörümüzde öncü bir adım atıyoruz. Güçlü bilançomuzdan aldığımız cesaretle operasyonel verimliliğimizi korurken, yatırımcılarımız için uzun vadeli ve sürdürülebilir değer yaratmaya kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.