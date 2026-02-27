JYSK, Türkiye’de 10. mağazasını açtı

JYSK, Mayıs 2023’te giriş yaptığı Türkiye pazarındaki mağaza yatırımlarını genişletmeye devam ediyor. 1979 yılında Danimarka’da Lars Larsen tarafından kurulan ve bugün 50’den fazla ülkede yaklaşık 3.600 mağazayla faaliyet gösteren marka, Türkiye’deki 10’uncu mağazasını Emaar Alışveriş Merkezi’nde açtı.

1.450 metrekarelik satış alanına yayılan mağaza; fonksiyonel mobilyalardan uyku konforunu artıran ürünlere kadar geniş bir koleksiyonu bir araya getiriyor. İskandinav tasarım ürünlerini kalite ve erişilebilir fiyat anlayışıyla birleştiren marka, yaşam alanlarına hem estetik hem işlevsel çözümler sunuyor.

“Büyümeyi Metrekare Olarak Görmüyoruz”

Büyümeyi yalnızca fiziksel metrekare artışı olarak değerlendirmediklerini vurgulayan JYSK Türkiye Ülke Direktörü Fatih Tezcan, şunları söyledi, “Türkiye’deki yatırımlarımızı sadece yeni mağaza açılışlarıyla sınırlı görmüyoruz. Önceliğimiz; güçlü bir operasyon altyapısı kurmak, sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmak ve yerel ekonomiye kalıcı katkı sağlayan bir yapı inşa etmek. Her yeni mağaza, istihdamdan tedarik zincirine kadar geniş bir etki alanı yaratıyor. Emaar’daki yeni mağazamız, Anadolu Yakası’ndaki konumumuzu güçlendirirken markamızın İskandinav tasarım anlayışını daha geniş bir müşteri kitlesiyle buluşturmamıza da imkân tanıyor. Ulaşılabilir fiyat politikamız ve kalite odağımızla, Türkiye’de uzun vadeli ve istikrarlı bir büyüme hedefliyoruz” dedi.

“Mağazalarımız İlham Veren Yaşam Alanları Sunuyor”





Müşterilere ürünler ve mağaza konsepti aracılığıyla gerçek bir İskandinav deneyimi sunmayı hedeflediklerinin altını çizen Tezcan, sözlerine şöyle devam etti: “Amacımız, yalnızca alışveriş yapılan bir alan oluşturmak değil. Evini yenilemek ya da yaşam alanına dokunuş yapmak isteyen herkese ilham veren bir ortam sağlamak istiyoruz. Fiziksel mağazalarımızın yanı sıra online kanalımızla da tüm kategorilerde müşterilerimizin ev içi ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayabilecekleri bir yapı kuruyoruz.

Mağaza konseptlerimizde yatak odasından yemek alanına, oturma odasından dekoratif tamamlayıcılara kadar bütüncül yaşam alanları oluşturuyoruz. Böylece müşterilerimize, İskandinav tasarım anlayışıyla modern ve fonksiyonel bir evi nasıl kurgulayabileceklerini somut bir şekilde gösteriyoruz. Ürünlerimizin birbiriyle uyumunu mağaza içinde deneyimleyebilmeleri bizim için önemli”