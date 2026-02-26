Ülker 6. kez S&P Global'in "The Sustainability Yearbook" listesinde yer aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ülker, en iyi şirketlerin yer aldığı The Sustainability Yearbook 2026 listesinde üst üste 6. kez yer alırken, 30 küresel şirketin bulunduğu "Gıda Ürünleri" kategorisindeki tek Türk şirketi oldu.

Dünya genelinde 59 sektörden 9 bin 200'ün üzerinde şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim performansının değerlendirildiği listede, başarılı ESG sonuçlarıyla 848 şirket yer almaya hak kazandı.

Genel değerlendirmede 16 Türk şirketinden biri olan Ülker, "Gıda Ürünleri" kategorisindeki tek Türk şirket olmayı sürdürdü.

S&P Global, söz konusu şirketleri, çevresel etkileri yönetme becerileri, sosyal sorumluluk anlayışlarını iş yapış biçimlerine yansıtma düzeyleri ve yönetişim yapıları gibi kriterler doğrultusunda değerlendiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Kölükfakı, sürdürülebilirlik odaklı büyüme ve operasyonel mükemmellik anlayışlarını ulusal ve uluslararası platformlardaki başarılarla taçlandırmayı sürdürdüklerini belirtti.

Kölükfakı, S&P Global'in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi'ne göre, küresel ölçekte gıda sektöründe yüzde 3'lük dilimde yer almanın, sürdürülebilirlik alanında dünyanın yüksek performans gösteren şirketleriyle aynı seviyede değerlendirildiklerini ortaya koyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sonuç çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında uzun vadeli, tutarlı ve odaklı bir sürdürülebilirlik yaklaşımı benimsediğimizin güçlü bir göstergesi. Küresel ölçekte en iyiler arasında yer almak, sorumluluğumuzu artırıyor. 2050 Net sıfır hedefimiz doğrultusunda, değer zincirimizin tamamını kapsayan çalışmalarımızla şirketimizin sürdürülebilirlik kültürünü güçlendirmeye devam edeceğiz."