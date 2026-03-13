Taypa Tekstil tasarım ve Ar-Ge belgelerini aynı çatı altında topladı

Tay Group iştiraklerinden Taypa Tekstil, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezi belgesiyle kurumsal inovasyon altyapısını daha da güçlendirdi. Tasarım ve Ar-Ge süreçlerini entegre bir yapı altında yürüten şirket, ürün geliştirmeden sürdürülebilir üretim tekniklerine kadar geniş bir alanda projeler hayata geçiriyor.

2015 yılında Ergene’de kurulan ve bünyesinde 1.000 metrekarelik Ar-Ge bölümü bulunan yıkama tesisiyle teknik altyapısını güçlendiren Taypa Tekstil, ürün çeşitlendirme ve geliştirme çalışmalarını Ar-Ge merkezi çatısı altında sürdürüyor. Yıkama alanında dünyanın öncü firmalarıyla ortak workshoplar düzenleyen Taypa Tekstil, müşteri taleplerini karşılamanın ötesine geçerek trend geliştiren bir moda tedarikçisi konumunda bulunuyor.

Yüksek katma değer üreten bir organizasyon yapısı oluşturduk





Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Taypa Tekstil Genel Müdürü Burak Karaarslan, ‘’Taypa Tekstil olarak, Tasarım Merkezimizin ardından şimdi de Ar-Ge Merkezi belgesini almaya hak kazandık. Bu gelişme; istikrarlı çalışma kültürümüzün, güçlü ekip sinerjimizin ve yenilikçi yaklaşımımızın somut bir göstergesi. Tasarım, ürün geliştirme ve üretim süreçlerimizi entegre bir yapı altında yöneterek daha hızlı karar alabilen ve daha yüksek katma değer üreten bir organizasyon yapısı oluşturduk. Özellikle yıkama teknolojileri, sürdürülebilir üretim prosesleri, yenilikçi ürün ve yüzey geliştirme çalışmaları ile verimlilik odaklı projelerle müşterilerimize yalnızca üretim değil, çözüm ortaklığı sunuyoruz. Dünyanın önde gelen markalarına hizmet veren bir şirket olarak, trend geliştirme ve teknik bilgi üretme kapasitemizi sürekli güçlendiriyoruz’’ dedi.

Karaarslan sözlerini şu şekilde sürdürdü: ‘’Aylık 800 bin adetlik üretim kapasitemiz, güçlü ihracat performansımız ve nitelikli insan kaynağımızla Ar-Ge merkezimizi proje geliştirme ve inovasyon kapasitemizi destekleyen stratejik bir merkez olarak konumlandırıyoruz. Önümüzdeki dönemde de teknoloji yatırımlarımızı artırarak global pazarlardaki rekabet gücümüzü daha da ileri taşımayı hedefliyoruz.’’