La Lorraine'de üst düzey atama

Hüseyin Ödemiş, 3 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla La Lorraine Orta Doğu Genel Müdürü olarak atandı. Yeni görevinde Hüseyin Ödemiş, Türkiye ve Orta Doğu Bölge Başkan Yardımcısı Neslihan Nigiz Ulak'a doğrudan bağlı olarak görev yapacak ve La Lorraine Orta Doğu’nun büyüme stratejilerine liderlik etmekten, organizasyonel yetkinlikleri geliştirmekten ve bölge genelinde sürdürülebilir iş sonuçlarının elde edilmesini sağlamaktan sorumlu olacak.

Hüseyin Ödemiş Hakkında

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'yı kapsayan yaklaşık 20 yıllık profesyonel kariyeri boyunca Hüseyin Ödemiş, hızlı tüketim ürünleri (FMCG), tüketim malları ve üretim sektörlerinde başarılı liderlik görevleri üstlenerek güçlü bir yönetim ve iş geliştirme tecrübesi edindi.

Profesyonel kariyerine 2007 yılında Procter & Gamble (P&G) bünyesinde başlayan Ödemiş, burada 15 yıl boyunca satış, ticari operasyonlar, kategori yönetimi, distribütör yönetimi ve stratejik planlama alanlarında giderek artan sorumluluklar üstlendi. P&G'deki kariyeri boyunca liderlik ekibinde çeşitli kritik görevlerde bulunan Ödemiş; Kıdemli Satış Direktörü, Ulusal Müşteriler Satış Direktörü, Distribütör Operasyonları Satış Direktörü, Ticari Operasyonlar Kategori Müdürü ve CEEMEA (Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Pazar Stratejisi ve Planlama Satış Direktörü pozisyonlarında görev yaptı. Türkiye, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ermenistan'da edindiği uluslararası deneyim sayesinde farklı pazarlarda başarılı büyüme süreçlerini yönetti, müşteri iş birliklerini güçlendirdi ve yüksek performanslı ticari organizasyonların gelişimine liderlik etti.

2022 yılında Korozo Group'a Hijyen Bileşenleri İş Birimi'nden sorumlu İcra Kurulu Üyesi ve İş Birimi Lideri olarak katılan Ödemiş, bu görevinde organizasyon genelindeki ticari ve operasyonel performansa liderliğiyle katkı sunarken, iş büyümesini hızlandırma, operasyonel mükemmeliyeti geliştirme ve stratejik dönüşüm projelerini hayata geçirme sorumluluğunu üstlendi.

Hüseyin Ödemiş, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde faaliyet gösteren Al Safi Danone'da Ülke Direktörü olarak görev yaptı ve şirketin dinamik büyüme dönemine liderlik etti. Ülke operasyonlarının genel yönetimini üstlenerek pazarda kârlı büyümenin sağlanmasında da öncü olurken, aynı dönemde operasyonel uygulama yetkinliklerinin güçlendirilmesine, ticari performansın artırılmasına, kaynakların daha etkin kullanılmasına ve hesap verebilirlik ile sürekli gelişim kültürünün yaygınlaştırılmasına odaklandı.

Kariyeri boyunca kâr-zarar (P&L) yönetimi, birleşme ve devralmalar, yetenek geliştirme, işletme sermayesi yönetimi, yatırım (CAPEX) ve operasyonel gider (OPEX) optimizasyonu, pazara erişim stratejilerinin tasarımı, distribütör ve müşteri yönetimi, kategori geliştirme, perakende ve e-ticaret kanallarının yönetimi ile iş büyütme stratejileri alanlarında güçlü bir uzmanlık ve kapsamlı deneyim kazanan Ödemiş; stratejik bakış açısı, büyüme odaklı yaklaşımı, disiplinli çalışma anlayışı ve yüksek performanslı ekipler ile sürdürülebilir iş modelleri oluşturma konusundaki tutkusuyla tanınıyor.