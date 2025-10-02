Mastercard Türkiye ve Azerbaycan’da üst düzey bayrak değişimi

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü olarak önemli başarılara imza atan Avşar Gürdal, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi (EEMEA) Strateji, Şirket Birleşmeleri ve Satınalmalar ve Analitikten Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Mastercard’da iki üst düzey atama gerçekleşti. Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal’ın Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi (EEMEA) Strateji, Şirket Birleşmelerı ve Satınalmalar ve Analitikten Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak atanmasının ardından boşalan pozisyona, 2022 yılından bu yana Mastercard’da Müşteri İlişkileri Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Onur Faydacı getirildi.

Faydacı, 1 Ekim 2025 itibarıyla devraldığı yeni görevinde, Mastercard’ın Türkiye ve Azerbaycan bölgesindeki operasyon ve performans yönetiminden sorumlu olacak ve şirketin her iki pazardaki stratejik önceliklerini hayata geçirerek varlığını daha da güçlendirmeyi hedefleyecek.

Gürdal ise Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EEMEA) bölgesinde stratejinin tasarlanması ve uygulanmasından, stratejik önceliklerin hayata geçirilmesini destekleyecek yatırım fırsatlarının değerlendirilmesinden ve analitik fonksiyonların yönetiminden sorumlu olacak.