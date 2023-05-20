Özka Lastik'te üretime kadın eli değiyor

Üretimde kadın emeğine gösterdiği özeni hazırladığı yeni reklam filmiyle destekleyen Özka Lastik, toplumsal cinsiyet eşitliğini yönetim politikalarının bir parçası olarak gördüklerinin altını çiziyor.

Sektöründe 30 yılı aşan deneyim ve her geçen yıl genişleyen satış & dağıtım ağı ile tüm dünyada büyümesini sürdüren Özka Lastik, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen istihdam politikalarıyla da sektöre öncülük ediyor. Üretim süreçlerinden yönetim uygulamalarına kadar kadın emeğinin büyümedeki payına vurgu yapan Özka Lastik İnsan Kaynakları Müdürü Ayşegül Kırlı, çalışma disiplinleri, temizlik ve kalite anlayışları, katılımcı ve sorumluluk sahibi yapıları sebebiyle kadın emeğinin firmaya büyük değer kattığının altını çiziyor. Kırlı, bu konuyu sosyal sorumluluk olarak gördüklerini ve bu oranı yükseltmek adına kaliteden sevkiyata, kimya hazırlamadan lastik yapıma, bant yapımdan çapraz kesime kadar erkek tekelinde görülen iş alanlarında 25 kadın çalışanı üretim ekibine kattıklarını ifade ediyor.

İş gücü gerektirmesi sebebiyle erkek egemen bir sektör olarak görünmesine rağmen Özka Lastik fabrikasında tasarımdan üretime, kaliteden sevkiyata, kimya hazırlamadan lastik yapıma, bant yapımdan çapraz kesime kadar kadın emeği göze çarpıyor. Ayşegül Kırlı, üretimden genel merkeze kadar kadın iş gücüne değer verdiklerinin altını çiziyor. Kırlı, ‘Kadın iş gücünde global anlamda bir artış yaşanmasına rağmen Türkiye’ye baktığımızda bu rakamlar gelişmiş ve gelişmekte olan diğer ülkelere kıyasla çok düşük kalıyor. Mavi yaka istihdamına yönelik kadın çalışan oranı Türkiye’de %17... ÖZKA Lastik olarak biz, kadın istihdamını her zaman yükseltme hedefindeyiz. Sektörümüzde özellikle üretim kısmı daha çok erkeklerin çalışmasına elverişli gibi görünse de bu tezi yıkarak üretim kısmında 25 kadını istihdam etmeye başladık. Kimya hazırlamadan lastik yapıma, bant yapımdan çapraz kesime kadar erkek iş gücüne müsait gibi görünen işlerde çok da başarılı olan kadın çalışanlarımız olduğunu gururla söyleyebilirim. En ince ayrıntısına kadar dikkatini veren ve emek sergileyen kadın - erkek çalışanlarımızın omuz omuza emek vermesiyle bugün sektörümüzde çok güçlü bir konumdayız. Kadın çalışanlarımızın yaptıkları işe kattıkları düzen ve nizamı, özeni oldukça önemsiyoruz.’ diyor.

‘Kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılmasını önemsiyoruz’

Çalışan kadın sayısının her geçen yıl arttığını gözlemlediklerini belirten Kırlı, ‘Kadınların iş gücüne katıldığı ülkelerin tümünün refah seviyesinin, eğitim düzeyinin ve kişi başına düşen gelirin yüksek olduğu ülkeler olduğunu biliyoruz. Bu durumun bir tesadüf olmadığı, aksine ülkelerin uzun yıllar bu yönde politikalar geliştirdikleri ve bu politikaları yaşama geçirdikleri görülmektedir. Ülkemizde de kadınlarımızın sanayide aktif rol alarak üretime katkı sağlaması ülkemizin kalkınmasında pozitif yönde etki sağlamaktadır. Bu konuda biz de elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız. ‘ şeklinde konuşuyor.