Rönesans'tan 10 bin kişilik konteyner kent

Rönesans Holding ve birçok STK’nın da tüm gücüyle seferber olduğu konteyner kentlerde, depremzedelerin sadece barınma değil yaşama dair tüm sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının da karşılanması amaçlanıyor.

6 Şubat’ta 11 ilimizde meydana gelen depremlerin ardından depremzedeler için 2 bin kişilik gönüllü ekibiyle seferber olan Rönesans Holding’in İstanbul Başakşehir Belediyesi, Birleşim Mühendislik ve AFAD iş birliğiyle depremin hemen ardından Malatya ve Adıyaman’da yapımını tamamladığı ve 10 bini aşkın depremzedenin konaklayacağı konteyner kentlerde yaşam başladı.

Malatya’da 1.510 konteynerden oluşan Malatya Yaşam Kent’te üç adet sosyal tesis binası, dört adet kütüphane ve çalışma alanı, üç adet kadın merkezi, üç adet genç merkezi, bir adet danışmanlık merkezi, bir adet kreş, ve güvenlik, polis, AFAD, idari birimler, çamaşırhane, mescit, sağlık ocağı, spor ve çocuk oyun alanları ve çardaklar bulunuyor.

Anne, genç ve çocuk dostu yaşam kenti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İlçe belediye başkanlarının katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Malatya Yaşam Kent’te depremzedelere konteyner evleri teslim edilirken, açılış töreninde konuşan Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, “Malatya’da şimdiye kadar 1.510 konteyner temin ettik. 6 Mayıs’a kadar tamamlamış olacağız. İmece usulü bir araya geldik. Tek derdimiz vardı, yaraları sarmak ve bir nebze destek olmak. Malatya’mıza geçmiş olsun. Gidenleri geri getirmek mümkün değil, ama hep birlikte çalışarak Malatya’yı yeniden inşa edeceğiz” dedi.

Adıyaman’la birlikte 10 bin depremzedeye yaşam alanı sunulacak

Rönesans Holding, bugün Malatya’da açılışını yaptığı konteyner kentin yanı sıra Adıyaman’da da 500 konteynerlik bir kenti depremzedelerin kullanımına sunmaya hazırlanıyor. Adıyaman ile birlikte toplam 10 bin depremzedeye güvenli bir yaşam alanı sunacak olan Rönesans Holding, geçici bir barınma merkezi değil, bir yaşam alanı kurma amacında.

Rönesans Holding yaşanan yıkımın ardından hızlı bir şekilde arama kurtarma çalışmalarına katılarak 190 vatandaşın canlı bir şekilde enkazdan çıkarılmasında önemli rol oynamıştı. Depremin ilk saatlerinde 147 iş makinesi ve ekipmanını bölgeye sevk eden Rönesans Holding, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için hazırladığı 254 yardım tırını da bölgeye ulaştırdı. Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi ve bölgede yer alan şantiye kamp alanlarını ilk gün 2 bini aşkın depremzede için geçici barınma alanlarına dönüştürdü. Depremde, bölgede bulunan 200 projesinden hiçbirinin zarar görmediği Rönesans Holding’in sismik izolatör bulunan şehir hastane projeleri de bu süreçte hizmetlerine ara vermeden devam etti.