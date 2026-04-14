Samsung Electronics Türkiye’de en üst düzey atama

Samsung Electronics Türkiye’de üst düzey bir atama gerçekleşti. 20 yılı aşkın süredir Samsung Electronics bünyesinde başta Türkiye olmak üzere Güney Kore, İngiltere ve ABD’de kilit pozisyonlarda görev alan Billy Kim, Mart 2026 itibarıyla Türkiye Başkanlığına atandı.

Samsung Electronics Türkiye, başkanlık görevine Billy Kim’in atandığını duyurdu. Billy Kim, başkanlık bayrağını bu yıl Jeff Jo’dan devralırken, Samsung Electronics Türkiye çatısı altında 2011-2014 yılları arasında mobil ürün grubundan sorumlu olarak görev almıştı. Bu dönemde başta Galaxy S3 lansmanı gibi başarılı projeleri olmak üzere Türkiye’de akıllı telefon pazarında Samsung’un liderliğini elde etti. Görevinin ardından geçen süre zarfında şirketin İngiltere, Güney Kore ve ABD ülke ofislerinde İnsan Kaynakları ve Mobil İş Birimi Stratejik Direktörlüğü görevlerini üstlenen Kim, son olarak Samsung Electronics ABD bünyesinde Kurumsal Başkan Yardımcısı görevini yürütüyordu.

Eğitimini ABD New York’ta bulunan Syracuse Üniversitesi’nde Pazarlama ve Muhasebe alanlarında MBA derecesiyle tamamlayan Billy Kim, yüksek teknoloji sektörlerinde 20 yılı aşkın deneyimiyle çok kanallı satışları ve çeşitli küresel pazarlarda ürün pazarlamasını yönlendirme konusunda uzman kimliğiyle Samsung Electronics Türkiye’ye katkı sağlayacak.

Farklı ülkelerde edindiği tecrübeyle dinamik pazar ihtiyaçlarına uyum sağlamaya odaklanan Kim, Samsung Electronics Türkiye’nin globalde etkinliğini artırma ve satış ve pazarlama alanındaki üstün performansını geliştirme çalışmalarına da liderlik edecek.

2011-2014 yılları arasında görev aldığı Türkiye’ye yeni bir görevle tekrar dönmekten dolayı son derece mutlu olduğunu söyleyen Billy Kim, Samsung’un inovasyonlarıyla tüm dünyada başlatt��ğı yapay zekâ ve 5G dönüşümüne Türkiye’de öncülük etmekten dolayı heyecanlı olduğunu ifade etti.