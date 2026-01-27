“Seyahat sektöründe global sorunu çözdük”

Nihan Çolak Erol, henüz “start up” kelimesinin yaygınlaşmadığı bir dönemde, 2005 yılında eşi Çağlar Erol ile birlikte Türkiye’nin ilk profesyonel sosyal ağ platformlarından Çember.net’i kurdu. Bu girişim kısa sürede 10 binlerce üyeye ulaşınca yabancı yatırımcının ilgisini çekti ve 2008’de exit etti.

“Bu deneyim bize hem sermayesiz büyümenin mümkün olduğunu hem doğru ürünü geliştirmenin hız kazandırdığını öğretti” diyen Erol, aynı yıl ikinci girişimleri olan Enuygun.com’u kurdu. Yolculuğu uçak bileti karşılaştırma sitesi olarak başlayan Enuygun, bugün 27 ülkede 19 dilde hizmet veren, 450’yi aşkın çalışanı bulunan, global bir teknoloji şirketine dönüştü.

Her ay 22 milyondan fazla ziyaretçi, platform üzerinden uçak bileti, otel rezervasyonu, otobüs bileti, araç kiralama ve sigorta gibi işlemler yapıyor. Erol, “18 milyonun üzerinde uygulama indirmesine sahibiz. 165 ülkeden kullanıcıyla dünyanın dört bir yanına erişen lider seyahat pazaryeriyiz. Yaygın kullanılan dillerde 7/24 sunduğumuz çok dilli müşteri desteği sayesinde tüm dünyanın, ülkemizde de Enuygun kullanıcılarının güvenle ve kolayca işlem yapmasını sağlıyoruz. Biz hiçbir zaman kendimizi klasik bir seyahat şirketi olarak görmedik. Büyümemizi pazarlamayla değil mühendislik kasımızla inşa ettik” diyor.

Şirketin büyümesinde kırılma noktalarından biri de yapay zeka yatırımları oldu. İstanbul’daki teknoloji ekibinin geliştirdiği yapay zeka destekli Wingie Talkie çözümünün, çağrı merkezi operasyonlarında dil bariyerini kaldırdığını belirten Wingie Enuygun Group COO’su Nihan Çolak Erol, “Dünyada seyahat sektöründe tüm global şirketlerin yıllardır karşılaştığı ve çözemediği en büyük operasyonel engel çok dilli çağrı merkezi yönetimiydi. Yabancı dil bilen çağrı merkezi temsilcisi bulmak, vardiyaları global zaman dilimlerine göre yönetmek, artan maliyetler ölçeklenmemizin önündeki en büyük engellerdi. Wingie Enuygun Group olarak odağımızı tam da bu noktaya çevirdik ve bir Türk şirketi olarak seyahat sektöründeki bu global sorunu çözmeyi başardık. Geliştirdiğimiz Wingie Talkie, farklı dillerdeki çağrılara saniyeler içinde yanıt verebilen ve gerçek zamanlı ilgili dile sesli çeviri yapan ilk ölçeklendirilmiş sistem, seyahat sektörü için gerçek bir devrim. Türkçe konuşan bir temsilci ile Almanca, İspanyolca ya da Arapça konuşan bir kullanıcı gerçek zamanlı olarak iletişim kurabiliyor. Bugün global çağrıların yüzde 10’u bu teknolojiyle yönetiliyor. Her ülkeye ayrı ekip ve maliyet yaratmak yerine üretimi merkezde tutarak bu teknolojiyle globalleşiyoruz. Bu strateji şirketimizi Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde ilk üç pazar oyuncusundan biri haline getirdi” diyor.

Küresel online seyahat pazarı 1 trilyon dolar büyüklüğe ulaşmış durumda ve Wingie Enuygun Group’un 2028 hedefi dünyanın en büyük 5 online seyahat platformu arasına girmek.

Wingie Enuygun Group COO’su Nihan Çolak Erol, bu hedefi şöyle açıklıyor: “Bunu yaparken kullanıcı tabanımızı ikiye katlamayı ve hizmet verdiğimiz ülke sayısını 50’ye çıkarmayı planlıyoruz. Ürünü geliştiren, veriyle çalışan ve mühendislik kültürü güçlü bir teknoloji şirketi olarak ilerleyeceğiz. Burada bizi hızlandıracak olan da ürüne ve yapay zekaya yapılan yatırım olacak.”





“MÜZİKLE BAĞIMI KOPARMADIM”

Nihan Çolak Erol, iş dışında her gün düzenli yürüyüş yapıyor ve bunu bir meditasyon olarak görüyor. Öğrencilik yıllarında Boğaziçi Caz Korosu’nda solistlik yaptığını belirten girişimci, “Müzikle bağımı hiç koparmadım. “Müziğin beni dengelediğini düşünüyorum. Yürürken müzik dinlemek daha iyi düşünmeme, bir konuya daha iyi odaklanıp çözüm üretmeme de yardımcı oluyor” diyor.