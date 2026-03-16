ETİ'de yeni dönem başladı

ETİ, küresel üst düzey yönetiminde önemli bir atama gerçekleştirdi. 2023 yılından bu yana ETİ Türkiye CEO’su olarak görev yapan Ercan Öz, ETİ Global CEO’su olarak atandı.

Yakın zamanda Kuzey Amerika’nın hızlı büyüyen protein bar markası TRUBAR’ı satın alarak uluslararası pazarlarda yaptığı yatırımlar ve artan etkinliğiyle dikkat çeken ETİ, küresel ölçekteki varlığını da güçlendirmeye devam ediyor. Bu vizyon doğrultusunda ETİ Global CEO rolüne Ercan Öz atandı.

Ercan Öz, yeni görevinde ETİ’nin Türkiye’deki güçlü konumunu daha da büyütmeyi ve uluslararası pazarlarda şirketin rekabet gücünü arttırmayı hedefliyor.

2021 yılında ETİ’ye Satış Grup Başkanı olarak katılan Ercan Öz, 2023’te ETİ Türkiye CEO’su olarak atandı. Bu süreçte şirketin büyüme ve dönüşüm yolculuğunda kritik bir rol üstlenerek başarılı iş sonuçlarına imza attı. Ercan Öz’ün liderliği ve yönetim vizyonu, şirketin küresel ölçekteki büyüme yolculuğunu hızlandıracak.