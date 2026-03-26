Sodexo Türkiye’de üst düzey atama

Ocak 2026 itibarıyla Sodexo Polonya CEO’luğuna atanan Ahmet Zeytinoğlu’ndan bayrağı devralan Koçak, 30 yılı aşkın süredir Türkiye’de faaliyet gösteren şirketin gelecek dönemdeki stratejik dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine liderlik edecek.

Galatasaray Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme mezunu olan Bora Koçak, profesyonel kariyerine Mistral Turizm’de Operasyon Sorumlusu olarak başladı. Operasyonel yönetim ve hizmet süreçlerinde edindiği tecrübelerin ardından, 2003 yılında Sodexo ailesine katıldı. Şirket bünyesinde 22 yıl boyunca, İş Geliştirme Uzmanı, Destek Hizmetleri Müdürü ve İş Geliştirme Direktörü gibi kritik pozisyonlarda görev alan Koçak, aynı zamanda pazarlama ve iletişim fonksiyonlarının yönetimini de başarıyla üstlendi. Bu süreçte, Türkiye genelinde Tesis Yönetimi ve Catering hizmetlerinin büyümesine ve gelişmesine önemli katkı sağladı.

Bora Koçak yeni görevinde sürdürülebilir büyüme, operasyonel mükemmeliyet ve yenilikçi hizmet geliştirme odaklı bir yönetim anlayışı ile şirketin stratejik dönüşümüne liderlik edecek.