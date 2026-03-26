Türk girişimci tarafından kurulan lem0n.ai, İngiltere'ye satıldı

İsviçre doğumlu Türk girişimci ve Forbes teknoloji yazarı Yusuf Berkan Altun tarafından kurulan lem0n.ai, İngiltere merkezli Bombora Digital tarafından satın alınması için imzaları attı. İki exiti geride bırakan Altun, lem0n.ai'yi de başarıyla exit yaparak kariyerine yeni bir sayfa ekliyor.

Şirketin kuruluş hikayesi 2023 yılına dayanıyor. Crunchbase, PitchBook ve Harmonic gibi global platformlara rakip olmayı hedefleyen lem0n.ai; girişimlere, yatırım şirketlerine ve web3 ekosistemindeki oyunculara hızlı, ilgili ve doğru veri sunma misyonuyla kısa sürede sektörün radarına girdi.

2024 yılın başında gerçekleştirilen ilk yatırım turunda şirkete verilen destek, hem yerli hem de uluslararası yatırım çevrelerinden geldi. Türkiye'den H2O Investment, İsviçre ve ABD'den ise üç ayrı yatırımcı bu tura katıldı. 8 milyon dolar değerleme üzerinden tamamlanan bu tur, lem0n.ai'nin uluslararası arenada bir oyuncu olarak konumlandığının ilk resmi işareti oldu.

Şirket, kurumsal yatırımcıların yanı sıra bireysel yatırımcılara da kapılarını açtı. ABD otoriteleri tarafından onaylanan ve başarıyla tamamlanan kitle fonlama kampanyası kapsamında lem0n.ai, Republic.com platformu üzerinden halka açık bir yatırım turu gerçekleştirdi. Bu kampanya başarıyla kapandı ve şirkete geniş bir bireysel yatırımcı tabanı kazandırdı.

DWF Labs, Arkham ve Google Cloud gibi sektörün önde gelen isimleriyle kurulan stratejik ortaklıklar ve 2025 yılında Galatasaray'a verilen sponsorluk desteği de lem0n.ai'nin bu süreçteki hızlı yükselişini destekleyen önemli kilometre taşları arasında yer aldı.

Satın alma sürecine ilişkin değerlendirmesini paylaşan kurucu Yusuf Berkan Altun şunları söyledi:

"lem0n.ai'yi inşa ederken hedefimiz her zaman netti: Yatırımcılar ve girişimler için en doğru veriyi, en hızlı şekilde ulaştırmak. Yapay zeka, tarihin gördüğü en hızlı teknolojik dönüşüm. Ve her büyük dönüşümün arkında bir şey var: veri. Biz bunu üç yıl önce gördük ve ona göre inşa ettik. Republic aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz halka açık tur, bize sadece sermaye değil, ödeme yapan gerçek müşteriler ve somut gelir kazandırdı; bu bizim için gerçek bir dönüm noktasıydı. Lem0n.ai'den edindiğim birikim ve tecrübeyle gelecek için son derece heyecanlıyım."

Anlaşmanın koşulları kapsamında, tüm lem0n.ai ekibi 2027 yılı ortasına kadar platform bünyesinde görevlerine devam edecek. Bu geçiş süreci, platformun teknolojik sürekliliğini güvence altına alırken kullanıcı deneyiminin de kesintisiz korunmasını sağlayacak.