Turkcell Teknocan’la 5G hazırlıklarını duyurdu

Turkcell’in, 5G vizyonunu anlattığı yeni reklam filmi yayına girdi. Filmde 5G’nin vadettiği olanaklar ve markanın bu üstün özelliklere yaklaşımı ele alınıyor.

Turkcell Teknocan’la 5G hazırlıklarını duyurdu

Türkiye’nin 5G teknolojisine geçişi için ihale takvimi ilerliyor. Turkcell, 16 Ekim’de yapılacak 5G ihalesi öncesi, 5G vizyonunu vurguladığı iletişim kampanyasını başlattı.  

Sevilen oyuncu Kerem Bürsin ile Turkcell’in teknoloji vizyonunu yansıtan yeni kahramanı Teknocan’ın “Hazırsanız Beşliyoruz” söylemiyle başlattığı kampanyanın ikinci filminde, markanın 5G’ye yüklediği anlamlar aktarılıyor.

Turkcell’in, Türkiye’nin en çok altyapı yatırımı yapan operatörü olduğuna işaret eden Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, şunları söyledi: “Türkiye 5G için artık gün sayıyor. Yaşamın her alanında dönüştürücü bir etki yaratacak 5G teknolojisi 1 Nisan’dan itibaren hayatımıza girecek. Turkcell olarak 5G’ye geçiş için gerekli tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 30 yılı aşan birikimimiz, altyapımız ve finansal gücümüzle bu dönüşüme hazırız. Kalabalıkların coşkusu kadar ‘güçlü’, hayallerimiz kadar ‘geniş’, bir annenin hisleri kadar ‘güvenilir’, Turkcell teknolojileri kadar ‘gelişmiş’ bir 5G deneyimi çok yakında ‘gerçek’leşecek. 5G'nin G'lerini aktardığımız yeni reklam filmimiz de hem bu vizyonu hem de 5G teknolojisinin vadettiği yenilikleri anlatıyor. Türkiye’de kurulduğu günden bu yana ilklere imza atmış bir şirket olarak, 5G’de de en kaliteli hizmeti sunmaya kararlıyız. 5G denince akla gelen ilk operatör Turkcell olacak.”


