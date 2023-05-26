Türkiye’nin unicorn adayı Biletinial, 16 ülkenin biletini kesecek

Eğlence ve spor alanındaki tüm etkinliklere tek platformdan ulaşılabilmesi için sahip olduğu teknolojiyi yapay zekâ algoritmaları ile geliştiren Biletinial, dünya şirketi olma hedefinde.

Etkinlik biletleme platformu Biletinial, işletmesini üstlenerek deneyim merkezi haline getirdiği Biletinial Sinema Salonları’nda basın mensupları ile bir araya gelerek yeni hedef ve projelerini açıkladı.

Biletinial CEO’su Ulaş Uslu; “Teknolojik altyapımız ve güçlü müşteri memnuniyeti deneyimimiz ile Türkiye’de satışa sunulan eğlence ve spor alanındaki biletlerin yüzde 50’sini biz satıyoruz. Türkiye’de ziyaret edilen ilk 200 web sitesinden biriyiz. Dünyada ilk 10 bindeyiz. Türkiye’de ilk 30, dünyada ise 1000’e girmeyi hedefliyoruz” dedi.

Ağustos veya eylül ayında Almanya operasyonu başlatacaklarını açıklayan Uslu, yakın dönem planları içerisine Brezilya’nın da dahil olduğunu açıkladı. Uslu, “Bütün altyapılar hazırlandı.2023’te Türkiye ile birlikte Balkanlarda 9, Avrupa’da 5 ve Brezilya olmak üzere 16 ülkede faaliyete geçeceğiz” şeklinde konuştu. Uslu, uzun vadede de 200 ülkede aynı iş modeliyle faaliyet göstermeyi hedeflediklerini açıkladı.

Türkiye’nin unicorn adayı oldu

Geliştirdikleri yapay zekâ destekli teknolojilerle biletleme sektöründe fark yaratan bir şirket olduklarına dikkat çeken Uslu; “2022’yi öngördüğümüz gibi rakiplerimizin çok üstünde biletleme sayısı ile kapadık. Çevrimiçi biletlemede bir önceki yıla göre yüzde 250 büyüme elde ettik. Bağımsız üçüncü parti verilerine göre Biletinial, Türkiye’nin en yüksek trafiğe sahip online biletleme platformu unvanının da sahibi oldu. Biletinial.com, 2022’de aylık 7,5 milyonun üzerinde tekil ziyaretçiyi ağırladı ve Türkiye genelinde en çok ziyaret edilen 200 site arasında yer aldı. “Geldiğimiz noktada Türkiye’nin unicorn adayı olduk. Bu da bize gurur veriyor” dedi.

2022’yi yüzde 250’lik rekor büyüme ile kapattı

Biletinial, rakiplerinden farklı olarak biletleme yapacak sistemin kurulumunu ve geliştirilmesini de üstlenmesiyle öne çıkıyor. Sistemin temelinde ise teknoloji ve yazılım yer alıyor. 2022’yi yüzde 250 büyümeyle kapatan Biletinial’ın bu başarısının arkasında ‘büyürken büyütme’ ilkesinin yer aldığını ifade eden Uslu; “Kendimizi online biletleme platformu olarak görmüyor, teknoloji odaklı bir şirket olarak konumluyoruz. Dünyada da benzeri olmayan bir iş modeline sahibiz. Biletleme yapılacak sistemin ihtiyacı olan teknoloji ve yazılımı geliştiriyor, 360 derece hizmet anlayışımız çerçevesinde ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri tek başımıza karşılayabiliyoruz. Çalıştığımız kurum ve kuruluşların dijital dönüşümlerini sağladığımız yazılımlar ile tamamen ücretsiz gerçekleştiriyoruz. Bu da bizi benzersiz kılıyor.”

• Global pandeminin etkisi altında geçen 2021’i farklı alanlardaki etkinlikler için toplamda 6 milyon bilet satışı ile kapatan Biletinial, 2022 yılında ise toplamda 23 milyon bilet satışına ulaşarak rekor bir büyümeye imza attı ve Türkiye’de online etkinlik biletleme sektörünün lideri oldu.

• Türkiye izleyicisinin genel tercihlerini incelediğimizde sinemaya gitmek tüm etkinlik türleri içinde ilk sırayı aldı. Sinema salonları, 2022 yılında yaklaşık 36 milyon izleyiciyi ağırlarken, bu alandaki her iki biletten biri Biletinial tarafından kesildi.

• Şirket, sinemanın ardından tiyatro ve müzik kategorilerinde de önemli bir büyümeye imza atarak 2 milyondan fazla bilet satışı gerçekleştirdi.