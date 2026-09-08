Züber’de yeni dönem: Turkven başarılı yatırım sürecini tamamladı

Züber’de önemli bir dönem başarıyla tamamlandı. Turkven’in şirketteki hisseleri, Züber’in kurucuları Nailcan Kurt, Murathan Kurt ve Raşit Müftüoğlu tarafından geri alındı. Türkiye’den doğan markanın yeni hedefi global bir FMCG oyuncusu olmak.

Turkven, 2022 yılında Züber’e %35 azınlık hissesiyle ortak olmuştu. Bu dönemde Züber dolar bazında 10 kat büyüdü; inovasyonu büyümesinin merkezine alarak ürün portföyünü genişletti, organizasyonunu güçlendirdi ve sağlıklı atıştırmalık kategorisindeki liderliğini Türkiye’nin en hızlı büyüyen atıştırmalık markalarından biri olma başarısıyla daha geniş bir pazara taşıdı.

Züber'in Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Nailcan Kurt, tamamlanan ortaklığa ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Turkven’in 2022 yılında Züber’e yatırım yapması, Türkiye’den doğan genç bir markanın uluslararası yatırım dünyası tarafından da tanınması ve potansiyelinin tescil edilmesi açısından önemli bir kilometre taşı oldu.

Birlikte geçirdiğimiz dönemde şirketimizi büyütürken kurumsallaşma, strateji ve uluslararası perspektif açısından da çok değerli bir deneyim kazandık. Bugün bu yatırımın başarıyla tamamlanmasından büyük mutluluk duyuyoruz.

Turkven ekibine ve yatırımcılarına Züber’e duydukları güven ve yol arkadaşlıkları için teşekkür ediyoruz. Şimdi Züber için yeni bir dönem başlıyor. İlk günkü girişimci ruhumuzla ama bugün çok daha büyük bir şirket, çok daha güçlü bir marka ve çok daha büyük hedeflerle yolumuza devam ediyoruz.”