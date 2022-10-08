Stars Of Region Yarışmasının kazananları ödül aldı

Atış Şirketler Grubu sponsorluğunda gerçekleştirilen “Perakendede Dönüşümün Geleceği” oturumunda, e-ticaretten mağazalaşmaya, yurt dışına açılmadan yeni büyüme planlarına kadar pek çok farklı konuda sektörün yeni ajandası ve gelecek vizyonu ortaya konuldu. Oturumun devamında GTECH, İntegral Portföy ve Tam Finans sponsorluğunda gerçekleştirilen Stars Of Region yarışmasının ödül töreni de gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Estee Lauder Companies Türkiye Genel Müdürü İpek Ersavaş’ın üstlendiği oturuma Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış, Doğanlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek ve BMD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel katıldı.

Ahmet Atış: Yeni nesile fırsat verdik ve hepsinin içinde cevher olduğunu gördük

Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış: “İşi ele aldığımız dönemde ülkenin zor dönemine denk geldik ama hayatımızın en büyük projesinin temelini 2018 yılında atmış olduk. Biz genç bir şirketiz ve 250 beyaz yakalı çalışanımızın yaş ortalaması 30. Yeni nesile fırsat verildiğinde hepsinin içinde cevher olduğunu görüyoruz. Biz bunu başarabildik. Perakende, finans, enerji ve turizm gibi birçok sektörde yatırımımız bulunuyor. Yüzde 50’si perakende olan karma marka satışlarının, yüzde 50’sinin de eğlence sektörü olmak üzere bir proje geliştirdik. Bu sayede eğlence kısmında, yani yaşam komplekslerinde konut değil, burada yaşam içinde ne varsa o olsun istedik. Tiyatrodan müzeye ve çocuk eğlence alanına kadar her şey olsun istedik” dedi.

Davut Doğan: 84 m2’lik mağazamızda VR gözlükle 10 bin ürün sergileyebiliyoruz

Doğanlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan: “Biz 1972 yılında ticarete başladık. Türkiye’de yabancı fonla işbirliği yapan ilk firmayız. Bu yabancı fonla birlikte kelebek mobilyayı satın aldık ve bu sayede mobilyacılıkta önemli bir konuma yerleştik. Bugün Küçükyalı'da 84 m2'lik mağazamızda VR gözlükle 10 bin ürünü sergileyebiliyoruz. Telefon ve tablet uygulamalarıyla mobilyaların odalarda nasıl gözükeceğini size gösterebiliyoruz. Ayrıca tüm mağazalarımızda bir iç mimar bulundurarak bu konuda öncü marka olduk” dedi.

Hüseyin Özdilek: “Önce insan ve firma kültürü”

Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek: “Hepsinden önce insan ve firma kültürü önemli. Firma kültürü yoksa istediğiniz robotu koyun, başarılı olamaz. İnsan kaynakları önemli. Bizde ortalama çalışma süresi 10 yıl. Firma kültürünün istikrarlı olması lazım. Sanayi, tarım ve hizmet şeklinde üç koldan ilerliyoruz. Brüt oranı, işçinin ciroya oranı, net kâr oranı gibi donelerin hepsinin bilinmesi ve takip edilmesi gerekiyor. ABD, Almanya, Fransa'daki fuarlara katılıp araştırmaları alıyoruz” dedi.

Sinan Öncel: “Perakende sektörü için epey dalgalı bir yıl oldu”

BMD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel: “Önümüzdeki günlerde enerji ve doğalgaz konusunda çok önemli bir bilinmezlik karşımıza çıkacak ve sonuçları da çok önemli olacak. Bizim görevimiz STK olarak perakende sektörünü dinlemek, anket ve toplantılar yapmak ve sonuçları siyasi otoriteyle paylaşmak. Hammaddesiz kalmayalım diye imalatçı olarak biz de hammadde stoğu yaptık ve kazandığımızı düşünürken kaybettiğimizi görmeye başladık. Diğer taraftan da aynı zamanda yurtdışı satışı yükselince de kazanan tarafta yer aldık. Yani perakende sektörü için epey dalgalı bir yıl oldu“ dedi.

Stars Of Region Yarışmasının Kazanan Girişimleri Ödüllendirildi

GTECH, İntegral Portföy ve Tam Finans sponsorluğunda gerçekleştirilen Stars Of Region yarışmasının birincisi Kavaken olurken Upschool ikinci ve Ginoa da üçüncü oldu. Yarışma sürecinde katılımcılar, girişimlerini Türkiye’nin en büyük melek yatırımcıları ve start-up dostu liderlerin karşısında anlattılar ve bu sayede büyük ödül için yarışmanın yanı sıra girişimlerine yatırım çekme fırsatı da elde ettiler.