UEZ Sapanca 2022 | “Rekabetlerin artması, şirketleri inovasyona zorlayacak”

Uludağ Ekonomi Zirvesi kapsamında günün ilk oturumu “Sermaye Piyasasının Geleceği ve Fintech’lerin Rolü”nün moderatörlüğünü Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Onur Topaç yaptı. Sermaye piyasalarının önemi, halka arz süreçleri ve dünyada fintechlerin yükselişi konuları ele alındığı oturuma Detaysoft Genel Müdürü Alkin Aksoy, Yancep Kurucu Ortağı Ege Ertez, Papara CEO’su Emre Kenci, Yükselen Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Göktürk konuşmacı olarak katıldı.

Alkin Aksoy: Halka arz sürecinde şirketinizin katma değerlerini görebiliyorsunuz

Detaysoft Genel Müdürü Alkin Aksoy, “Türkiye’de birçok holding için dijitalleşme konusundaki ilk aşama kurumsal kaynak planlama aşamasıdır. Finans, lojistik gibi birçok alanda önce bu omurgayı oluşturmak gerekiyor. Seneler geçtikçe teknoloji kendini daha hızlı göstermeye başladı. Yapay zeka, makine öğrenmesi, büyük veri gibi konular, şirketler için entegrasyonda daha uzun süren konular olarak önümüze çıkıyor. Şirketlerin kendi süreçlerini artık daha fazla buna entegre etme süreçlerine tanık olacağız. Halka arz sürecinde şirketinizde bir takım katma değerlerin olduğunu görüyorsunuz. Son dönemlerde bilişim ve yazılım sektöründe yurt dışına çok fazla kaynak kaybediyoruz” dedi.

Ege Ertez: Pazarı demokratize ediyoruz

Yancep Kurucu Ortağı Ege Ertez, “Yancep olarak neye yatırım yapacağını bilmeyen kişilere ulaşmak istiyoruz ve yardımcı oluyoruz. Amacımız tematik yatırımı yaygınlaştırmak. Geleneksel yatırım uygulamaları zor ve karışık bulunuyor. Herkesin finansal olarak özgür olduğu bir dünya hayal ediyoruz. Hem gençler arasında hem de küçük tutarlı yatırımlar yapmak isteyen kişiler arasında yatırımlar tabana yayılmamış durumda. Bankalar ve aracı kurumlar, yatırım fonunu çok önceliklendirmiyorlar. Bankalar müşterilerine kendi ana ürünleri olan kredi ve faiz gibi ürünleri öneriyorlar. Dolayısıyla yatırım fonları biraz geride kalıyor. Biz Yancep ile bu pazarı demokratize ediyoruz. Sermaye piyasalarında hizmet veren start-upların önündeki en büyük engel hesap açma süreci. Bu süreç yüzde 100 dijital olsa da, hala çağımızın hızına ayak uydurmakta zorlanılıyor. Çok fazla bilgi ve belge isteniyor. Bu alanlardaki gelişmeler, sermaye piyasalarını geliştirecektir. Biraz daha özgür hareket edebilmek isterdik” diye konuştu.

Emre Kenci: Rekabetlerin artması, şirketleri inovasyona zorlayacak

Papara CEO’su Emre Kenci de, “Finans dünyasının birçok alanında ‘müşteri deneyimi odağı’ olmadığını görebiliyoruz. Bunun sebebi şirketlerin kârlı oldukları alanlara odaklanmasından kaynaklanıyor olabilir. Yatırım ürünlerinde erişim sorunu da çok büyük. Kullanıcı deneyimi geliştirilebilir. Rekabetlerin artması, şirketleri inovasyona zorlayacak. Network etkisi yok bu modellerin. Herkes belli bir pazarda pay alabilir ve kendi kitlesini bulabilir. Pazar nüfusumuza göre çok küçük ve sadece kendi ülkemizdeki değil, kocaman bir genişleme alanı var ve pazar çok büyüyebilir. Ayrıca bölgesel olarak da çok büyük fırsatlar var. Biz yurtiçinde nerdeyse hiç insan kaybı yaşamıyoruz. Ancak özellikle teknoloji alanında çok fazla yeteneğimizi Avrupa’ya kaybediyoruz. Genel olarak Türkiye’de iyi yetişmiş profillerde bir umutsuzluk var. İnsanlara umut vermemiz gerekiyor” dedi.

Yüksel Göktürk: Denetlenmeyi ve şeffaflaşmayı kabul ederseniz, halka arz olabilirsiniz

Yükselen Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Göktürk, “Halka arz zor bir süreç, çünkü çok ciddi bir kurumsallaşma ve şeffaflaşma isteniyor. 10 firmadan 9’unun vazgeçtiğini duyuyorduk. Bu öyle bir şey ki Avrupa birliğine girmek gibi. İşte bu kurumsallaşmayla, borsaya hazırlıkta da böyle bir süreç yaşanıyor. Ben herkese halka arzı tavsiye ediyorum. Bu sayede bütün şirket bölümlerini geliştiriyorsunuz. Öz sermaye artışı, yatırımların artışı, bankalarda ve sektörde kredibilite artışı, daha kalıcı model yaratılması gibi avantajlar var. Başarabilenler de başaramayanlar da kurumsallaşmış olarak şirketlerine önemli katkı sağlıyorlar. Resmi otoriteler, halka arz için kriterler tespit etmeli. Şirketlerin süreleri, yapıları, ortakların iş tecrübesi gibi… Bu sürede belirli kriterlerle bu iş daha da kolaylaştırılabilir. Denetlenmeyi ve şeffaflaşmayı kabul ederseniz, halkla arz olabilirsiniz. Firmanın patron şirketi olmamasını istiyorsanız, kurumsallaşmayı hedeflemeniz lazım. O zaman da devletin geliri de daha fazla olacak” dedi.