2017'yi bitirirken 2018’de şirketlerin radarında olması gereken trendlerin neler olduğuna bir bakalım:

1IoT ve Uç Nokta Bilişimi Nesnelerin interneti ile birçok cihaz ve makine “akıllı” hale geldikçe bilişim gücü merkezden uca, bu makinelerin içine doğru taşınıyor. Hızla sonuca gidebilmek için de analiz ve aksiyon yeteneği de uçlara dağılıyor. Kendini süren araçlar buna iyi bir örnek. Bu trend, şirketler açısından yeni bir altyapı pazarının doğması demek.

2 Güven Zinciri Blockchain (blok zincir) uygulamaları öncelikle finans alanında daha sonra da güvenli kayıt gerektiren bütün alanlarda yıkıcı bir inovatif etki vadediyor. Blockchain (blok zincir) iki taraf arasındaki işlemlerin anında, pürüzsüz, anonim ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayan, bir çevrimiçi protokol. Merkezi otoriteler tarafından yapılan nüfus kayıtları, borsa, sigorta kayıtları, oy verme, noter işlemleri gibi birçok işlem çok daha basit ve güvenli hale gelmeye aday. Ancak yakın gelecekte bir mucize beklememek lazım.

3 İçgörüyle Şekillenen İş İçgörü, bir konuyu derinlemesine ve hassas bir şekilde okuyarak gerçek tabiatını anlamanın adı. Müşteri içgörüsü, müşterinin dertlerini, beğenilerini ve istemlerini anlayabilmekle ilgili. İnovasyonu sürebilecek bu içgörüyü yakalamak, müşteriye sormanın ötesinde bir yaklaşımı gerektiriyor. Bu konuyu doğru kavramak, rakiplerin önüne geçmenin başlangıç adımı.

4 Sarmalayan Müşteri Deneyimi VR yani sanal gerçeklik öncelikle eğlence sektöründe gündeme geldi. Şimdi giderek diğer sektörlerde müşteri deneyimi tasarımının bir parçası oluyor. Tasarımlar, insani, dijital, fiziksel ve sanal unsurların bir füzyonunu hedefliyor. Kişiler, yerler ve nesneleri, verilerle bağlayarak daha üstün ve gerçeğe yakın deneyimler oluşturuyor. Bu füzyonu tam olarak yapabilen şirket sayısı fazla değil. Öncü uygulamalar kişilere yaşam mekanlarını deneyimletmek üzerine.

5 Bağlamsal Kişisel Gizlilik Satın alma alışkanlıklarınızı alışveriş yaptığınız marketin bir pazarlama şirketine sattığı, sokak kameralarının her hareketinizi kaydettiği, maillerinizin makineler tarafından okunarak kişisel reklamlar için kullanıldığı bir ortamda kişisel özel alandan bahsedebilir miyiz? Dünyada bu konudaki en son trend bağlamsal kişisel gizlilik, yani verdiğiniz bilgilerin ne için kullanılacağının baştan söylendiği ve bu kullanımın size yalnızca aynı bağlam içinde fayda sağladığı bir alışveriş. Örneğin Google’a sağladığınız konum bilgisini sizin navigasyonda kullanabilmeniz gibi.

6 Fintech ve Insurtech Finans ve sigorta sektörüyle ilgili teknolojik inovasyonlar 2018’de de hız kesmeden devam edecek. Bunların bazılarının sektörün yerleşik oyuncularının işini kolaylaştırıcı, bazılarının ise sektör dışından düzen bozucu inovasyonlar olmaları beklenebilir. Burada bir ilginç gelişme VR’ın Fintech uygulamalarına girmesi. Örneğin birçok özelliği olan VR bazlı yatırım uygulaması.

7 Drone’ların Yaygınlaşması Son dönemde birçok TV programında drone çekimleri göze çarpmaya başladı. Eskiden çok maliyetli olan bu çekimler şimdi çok ucuzladı. Kişisel anı fotoğraf ve videolarında da havadan çekimlerde drone kullanımı yaygınlaştı. Geçenlerde haberlerde trafik polislerinin de drone kullanmaya başladığı ortaya çıktı. Bu yolla ilaç ve koli dağıtımında da ciddi çalışmalar var.

8 Görüntü Tanımlama İstanbul civarındaki otoyollarda gişeler kaldırıldı ve yerine yolun üstüne kameralar konuldu. Görüntü tanımlamayla geçiş kaydı sistemine dönüşüm yapıldı. Kriminal alanda uzun zamandır kullanılan yüz tanıma teknolojisi cep telefonlarına kadar girdi. Şu anda yavaş yavaş havaalanları gibi kalabalık yerlerde güvenlik kameraları üzerinden suç önlemeye dönük devreye giriyor. Perakende satış analizinde de yaygınlaşıyor.

9 Perakendede Sensör Bazlı Analiz e-ticaret şirketleri çok detaylı analiz yapabilirken yakın zamana kadar fiziksel mağazalar daha kaba yöntemlerle yetinmek zorundaydı. Şimdi çeşitli şirketlerin geliştirdiği uygulamalar sayesinde mağaza içinde müşterilerin davranışları, ürün takibi, kontrolü ve analizi yapılabiliyor. Türkiye’den tekstil sektörünü hedefleyen Taglette adlı StartUp da bu alanda çalışan şirketlerden biri.

10 Erişim Ekonomisi Sahip olmak yerine ihtiyaç halinde faydayı “kiralamak” teması üzerinde gelişen bu trend işe uzman almak yerine danışmanlık almak ve her şeyi bir hizmete dönüştürmek üzerine şekilleniyor. Beklendiğinden de hızlı gelişme gösterebilir.