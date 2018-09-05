Yeni nesil liderlerden sosyal sorumluluk dersleri

Aile şirketlerinin yeni kuşakları hakkında medyanın manşetlerinde, sürekli olarak nepotizmin yanı sıra ahlaksız davranışlarla birlikte aslında hak etmeksizin üst seviyelere gelen aile üyeleri hakkındaki yazılar göze çarpıyor. Bu haberlerde yeni kuşakların zenginlik, nüfuz ve güçlerini kötü bir şekilde kullanması eleştiriliyor. Oysa müstehcen manşetlerle ön plana çıkmak yerine sorumlu liderlik ve global sosyal etki yaratmak için ortaya çıkan yeni bir aile şirketi nesli de var. 2017’nin İzlenmesi Gereken Yeni Nesil Aile Şirketi Liderleri Listesi’ne girmek için en önemli özellik sosyal sorumluluktu. Dünya genelinde Cambridge Aile Şirketleri Enstitüsü tarafından bir yıl boyunca yapılan bu araştırmanın sonuçları sadece bu listede ön plana çıkarak üstün performans gösteren yeni kuşak liderleri ve girişimcileri tanımlamakla kalmıyor ama aynı zamanda global liderlikte yeni bir oyun alanını da gözler önüne seriyor. Finale kalan 17 kişinin her birinde de liderlik felsefesinin vazgeçilmez ilkesi olarak sosyal etki yaratmak arandı. Bu listenin finalistlerinden biri olan ve Cisneros Şirketler Grubu’nun CEO’su Adriana Cisneros de Griffin’e sosyal sorumluluk hakkındaki görüşleri sorulduğunda: “Bu bizim raporlarımızda ayrı bir şekilde konusu geçen bir şey değil. Bu konuda ayrıca kurduğumuz bir ekip de yok. Bu zaten bizim aile, şirket ve insan olarak parçası olduğumuz bir şey” dedi.

SORUMLU LİDERLİK

Biz Cambridge Enstitüsü’nde sorumlu liderlik bilincinin yıllardır can çekiştiğini görüyoruz. Bir amacı olan, uzun vadeye odaklanmış ve geniş kitleler tarafından paylaşılan değerler üzerine kurulu her organizasyonun başarılı olma ihtimali çok yüksek. Bunların kesinlikle birden fazla nesildir süren aile şirketlerinin geleneği olması gerekir. Doğaları gereği tek bir kuşaktan çok daha fazlasını düşünen, kendi toplumlarında kökleşmiş ve genellikle çalışanlarıyla paydaşlarına çok daha hassas davranan insanlar. Global bir PR şirketi olan Edelman’ın yaptığı anket sonuçlarında da ortaya çıktığı üzere 10 insandan sadece 4’ü mirası devralan gelecek kuşak liderlere şirket kurucusu ve liderlerinden daha az güveniyor. Bu gerçek göz önüne alındığında yeni nesil aile şirketi liderlerinin pek de liderlik aşıladıkları söylenemez. Ancak sosyal aykırılıklar, aile içi kan davaları ve hak edilmemiş konumlara getirilmiş akrabalar yüzünden yeni nesil varislere karşı duyulan bu sert önyargıların çoğu gerçeği yansıtmıyor. Gelecek nesil aile şirketleri liderlerinin çoğu bu tarz şablonlara uymuyor ve aslında oldukça sorumlu, profesyonel ve inovasyoncu davranabiliyor. Geçenlerde yapılan yeni bir araştırma, şirket kurucuları tarafından işletilenler de dahil olmak üzere yeni nesil aile veliahtlarınca yönetilen aile şirketlerinin çok daha inovasyoncu olduğunu gözler önüne seriyor.

ÖNE ÇIKAN ÖRNEKLER

Henkel AG’nin beşinci kuşak yönetim kurulu başkanı Dr. Simone Bagel-Trah’a bir bakın. Her ne kadar mikrobiyoloji eğitimi almış olsa da kendi şirketinin faaliyetlerine ısrarlı bir şekilde makro sosyal sorumluluk bakış açısıyla yaklaşmayı tercih ediyor. “Bizim kurumsal rotamız sadece finansal hedefleri tutturmakla ilgili değil ama aynı zamanda ölçülebilir ve insani hedefleri olan sürdürülebilir bir stratejidir” diyor. Ya da kendi iletişim şirketinin 6 binden fazla okuldaki öğretmenlere ve öğrencilere ücretsiz internet olanağı ve bilgisayarlar sunarak imkanı olmayanlara destek çıkan Taylandlı True Corporation’ın üçüncü nesil CEO’su Suphachai Chearavanont’a bir bakın. Kendi şirketine “sürdürülebilir değeri temel alan kurum” diyen bu insanın hedefinde Krallık genelinde 10 bin okula ulaşmak yatıyor.