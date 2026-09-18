“Gayrimenkulde yatırım dengeleri yeniden şekilleniyor”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ağustos 2026 Konut Fiyat Endeksi verilerine göre konut fiyatları yıllık bazda nominal olarak yüzde 23 artarken, Yeni Kiracı Kira Endeksi aynı dönemde yıllık nominal yüzde 26,4 yükseldi. Gayrimenkul piyasasında fiyat, kira ve yatırım dinamiklerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Bakırcı GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Fatih Sağlam, mevcut görünümün yatırım kararlarında seçiciliğin önemini artırdığını belirtti.

“Fiyat hareketlerinin ötesine bakmak gerekiyor”

Gayrimenkul piyasasının dönemsel fiyat ve kira artışları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizen Fatih Sağlam, şöyle konuştu: “Gayrimenkul, doğası gereği uzun vadeli değerlendirilmesi gereken bir yatırım alanı. Bugün yatırım kararlarında fiyat hareketlerinin yanı sıra lokasyon, projenin niteliği, kullanım amacı, arz-talep dengesi ve sürdürülebilir gelir yaratma kapasitesi gibi unsurların birlikte değerlendirilmesi gerektiğini düş��nüyoruz. Konut fiyatlarının nominal ve reel seyrinin farklılaşması da yatırımcı açısından daha seçici olunması gereken bir döneme işaret ediyor.”

Kira piyasasındaki yükselişi de değerlendiren Sağlam, “Kira seviyelerindeki değişimi tek başına yatırım açısından olumlu bir gösterge olarak görmüyoruz. Konutun her şeyden önce temel bir ihtiyaç olduğunu unutmamak gerekiyor. Bununla birlikte mevcut tablo, gayrimenkule yönelik talebin ve nitelikli arz ihtiyacının devam ettiğini de gösteriyor. Bu ortamın, doğru lokasyonda, doğru kullanım amacıyla geliştirilen ve sürdürülebilir gelir potansiyeli taşıyan gayrimenkuller açısından yatırımcılara yeni fırsat alanları oluşturabileceğini düşünüyoruz. Sektör açısından önemli olan, bu yatırım potansiyelini nitelikli yeni arzla buluşturarak hem kullanıcı hem de yatırımcı için uzun vadeli bir değer zinciri oluşturabilmek” dedi.

Profesyonel gayrimenkul yatırımlarında uzun vadeli perspektif

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yatırımcılara farklı gayrimenkul türlerine ve profesyonel olarak yönetilen portföylere erişim imkanı sunduğunu ifade eden Sağlam, Bakırcı GYO'nun yaklaşımını ise şöyle açıkladı: “Bakırcı GYO olarak gayrimenkul geliştirmedeki tecrübemizi sermaye piyasalarının şeffaflığı ve kurumsal yapısıyla bir araya getiriyoruz. Hedefimiz kısa vadeli piyasa hareketlerinden ziyade, doğru projeler geliştirerek ve portföyümüzü etkin şekilde yöneterek uzun vadeli ve kalıcı değer üretmek. Halka açık bir şirket olarak yatırımcılarımız için uzun vadeli değer üretirken, projelerimizin yer aldığı bölgelerin gelişimine sağladığımız katkıyı da bu yaklaşımın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.”

Bakırcı GYO çeşitlendirilmiş portföy yapısı öne çıkıyor

Bakırcı GYO, İstanbul’un farklı bölgelerinde konut, ticari gayrimenkul, turizm ve depolama alanları başta olmak üzere farklı kullanım amaçlarına yönelik projeler geliştiriyor. Şirketin portföyünde kira geliri elde edilen Eyüpsultan Kemerburgaz'daki Bakırcı Kemer, Gaziosmanpaşa’daki GOP Yurt Binası ve Küçükçekmece Basın Ekspres hattındaki Serenity Suites Airport Hotel bulunuyor.

Bununla birlikte Bakırcı GYO, halen Zeytinburnu’nda 364 konut, 72 ofis ve 26 dükkandan oluşan Bakırcı Zenit Topkapı ile 90 bağımsız bölümden oluşan Bakırcı Kaya Residence projelerini geliştiriyor. Şirketin devam eden projeleri arasında ayrıca Ömerli’de yaklaşık 68 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi ile İSTOÇ Mahmutbey’de 153 bin 565 metrekare toplam inşaat alanına sahip Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi de yer alıyor.

Öğrenci yurdu, otel, ticari gayrimenkul, konut ve endüstriyel kullanım amaçlı yatırımlarından oluşan çeşitlendirilmiş portföyüyle Bakırcı GYO, düzenli kira geliri sağlayan varlıkları ile geliştirme aşamasındaki projelerini bir arada yönetiyor.