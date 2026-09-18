Coface Türkiye'de üst düzey atama

Yaklaşık 30 yıllık finans, ticari alacak sigortası ve risk yönetimi deneyimine sahip Berna Keskin, Coface Türkiye’nin yeni ülke müdürü olarak atandı.

Yaklaşık 20 yıldır Coface bünyesinde farklı üst düzey görevler üstlenen Berna Keskin, 1 Eylül 2026 itibarıyla Coface Türkiye’nin ülke müdürü oldu. Keskin, 1998 yılında Türkiye'yi ticari alacak sigortasıyla tanıştıran ve ilk günden bu yana pazar liderliğini sürdüren Coface Türkiye'nin yeni dönem stratejilerine liderlik edecek.

Coface Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme hedeflerine liderlik edecek

Uluslararası pazarlarda edindiği deneyim ve risk yönetimi alanındaki uzmanlığıyla Berna Keskin, yeni görevinde Coface Türkiye'nin ticari alacak sigortası ve risk yönetimi alanındaki güçlü konumunu daha da ileri taşımaya odaklanacak. Berna Keskin liderliğinde Coface Türkiye, müşterilerine sunduğu çözümleri geliştirmeyi ve pazardaki lider konumunu güçlendirmeyi sürdürecek.