Gaming İstanbul 2026 kapılarını açtı

Türkiye’nin uluslararası oyun ve dijital eğlence etkinliklerinden Gaming Istanbul (GIST), dokuzuncu kez İstanbul’da başladı. 20 Eylül’e kadar İstanbul Kongre Merkezi’nde devam edecek olan GIST 2026’da, oyun dünyasının farklı alanlarından binlerce katılımcı bir araya gelirken, etkinliğin profesyonel platformu GIST Connect uluslararası iş bağlantıları ve yatırım görüşmelerine ev sahipliği yapıyor.

Bir önceki etkinliğinde 63 bin 613 ziyaretçi, 2 bin 898 sektör profesyoneli ve 40’tan fazla ülkeden katılımcıya ulaşan GIST, bu yıl ölçeğini büyütmeyi hedefliyor. 2026 etkinliğinde günde 50 bin oyuncunun, profesyonel B2B programında ise 2 bin 500’ü aşkın sektör profesyonelinin ağırlanması bekleniyor.

Gaming Istanbul 2026’nın ana sponsorluğunu Türkiye’nin teknoloji ve iletişim markalarından Turkcell üstlenirken, Binance TR etkinlikte SuperApp Sponsoru olarak yer alıyor. GIST’in uluslararası erişimini destekleyen Türk Hava Yolları (THY) ise Resmi Hava Yolu Partneri olarak etkinliğe katkı sağlıyor. Rekabetçi oyun ve espor programının turnuva sponsoru TETO Games de GIST 2026’nın önemli paydaşları arasında bulunuyor. 250 bini aşkın oyuncu ve 60 binden fazla takımdan oluşan ekosistemiyle TETO Games; turnuvalar, ligler, canlı yayınlar ve topluluk etkinlikleriyle Türkiye’nin yanı sıra uluslararası pazarlardaki faaliyetlerini de genişletiyor. TETO Games ise Turnuva Sponsoru olarak GIST 2026’nın rekabetçi oyun ve espor programına katkı sağlayacak.

2020 yılında kurulan TETO Games; 250 bini aşkın oyuncusu, 60 binden fazla takımı, yüzlerce turnuvası ve milyonlarca dijital etkileşimiyle Türkiye oyun ve espor ekosisteminin önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Oyuncular, oyun yayıncıları, markalar ve topluluklar arasında köprü kuran platform; Riot Games, Tencent Games, KRAFTON, Ubisoft ve MOONTON gibi global oyun şirketleriyle gerçekleştirdiği projelerin yanı sıra League of Legends, VALORANT, PUBG MOBILE, Rainbow Six Siege ve Mobile Legends: Bang Bang gibi rekabetçi oyunlarda turnuvalar, ligler, canlı yayınlar ve topluluk etkinlikleri düzenliyor. Türkiye’de kurduğu güçlü ekosistemi artık uluslararası pazarlara da taşıyan TETO Games, global büyüme yolculuğunda yeni bir döneme girdi. Başta EMEA olmak üzere farklı bölgelerde hayata geçirdiği ve geliştirmekte olduğu turnuva, topluluk ve yayın projeleriyle TETO Games; Türkiye merkezli bir platformdan, bölgesel ve global ölçekte faaliyet gösteren bir gaming markasına dönüşüyor.

Epic Games, Microsoft ve Kickstarter’dan Küresel Oyun Ekosistemine Bakış

GIST 2026’da yalnızca oyunlar değil, oyun sektörünün geleceğini şekillendiren teknoloji, yatırım, yapay zeka, girişimcilik ve küresel büyüme başlıkları da gündemde.

Etkinliğin uluslararası konuşmacıları arasında Epic Games Solution Architect’i Arvind Neelakantan, Griffin Gaming Partners Venture Partner’ı ve Execution Labs Kurucusu Jason Della Rocca, Kickstarter Oyun Bölümü Başkanı Asher McClennahan, Alinea Analytics İş Geliştirme Lideri Tobias Sjögren, Shoreline Games Kurucu Ortağı ve CEO’su Keith Kawamura, Nordicity CEO’su Kristian Roberts ve İsveç Oyun Endüstrisi Yetenek ve Büyüme Lideri Daniel Torbjörnsson gibi sektör temsilcileri yer alıyor.

Türkiye’den ise Microsoft Bulut ve Yapay Zeka Çözümleri Mimari Lideri Barbaros Günay, Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri Abdullah Keskin, Les Benjamins Kurucusu ve Kreatif Direktörü Bünyamin Aydın, Gaming in Türkiye Yönetici Ortağı Ozan Aydemir, TOGED Başkan Yardımcısı Özgür Karayalçın, Ludus Venture Capital Kurucu Ortağı Volkan Biçer ve Gaming Istanbul Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Devrim başta olmak üzere oyun ve yaratıcı endüstrilerden çok sayıda isim GIST sahnesinde konuşuyor.

GIST Connect’te Oyun Dünyasının Profesyonelleri Buluşuyor

Etkinliğin profesyonel ayağı GIST Connect, oyun stüdyoları, yatırım fonları, yayıncılar, teknoloji şirketleri ve girişimleri bir araya getiriyor. Paneller, konferanslar ve networking buluşmalarıyla geliştiricilerin uluslararası yatırımcı ve yayıncılarla doğrudan temas kurmasına olanak sağlayan GIST Connect, yeni iş birlikleri ve yatırım görüşmelerinin gerçekleştirildiği önemli buluşma noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Festival alanında ise oyuncular yeni oyunları deneyimlerken turnuvalar, espor karşılaşmaları, etkinlikler ve farklı markaların deneyim alanları üç gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

“GIST’i Türkiye’nin Oyun Ekosistemini Dünyaya Bağlayan Bir Platform Olarak Konumlandırıyoruz”

Gaming Istanbul (GIST) Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Devrim, etkinliğin başlamasıyla birlikte GIST’in oyun dünyasındaki konumuna ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Bugün bahsettiğimiz oyun sektörü, yalnızca yaklaşık 200 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğüyle değil, film ve müzik endüstrilerinin toplamından daha geniş bir etki alanına sahip olmasıyla küresel yaratıcı ekonominin en güçlü alanlarından biri. Ancak oyun artık yalnızca eğlence olarak tanımlanabilecek bir sektör değil; teknoloji, yapay zeka, yaratıcılık, girişimcilik, yatırım ve yeni iş modellerinin kesiştiği dev bir ekosistem.

Bu ölçekte bir sektörün beraberinde getirdiği iş gücü dönüşümü, yetenek ihtiyacı, finansmana erişim ve küresel rekabet gibi önemli zorlukların farkındayız. Ancak bu gelişmeler, sektörün stratejik önemini gölgelemiyor; tam tersine, oyun ekosistemine daha fazla yatırım yapılması ve doğru bağlantıların kurulması gerektiğini gösteriyor.

Türkiye açısından baktığımızda ise çok güçlü bir potansiyel görüyoruz. Yaklaşık 50 milyonluk oyuncu kitlesi, güçlü geliştirici topluluğu, girişimcilik kültürü ve İstanbul’un Avrupa’daki önemli oyun üretim merkezlerinden biri haline gelmesi, Türkiye’nin yalnızca oyun tüketen değil, oyun üreten ve ihraç eden bir ülke olarak konumunu güçlendiriyor. 2018 yılında dünyanın en büyük sekizinci oyun etkinliği konumuna ulaşmış bir markadan söz ediyoruz. Bugün ise önümüzde daha büyük bir hedef var. Türkiye’nin oyun ekosistemini büyütürken GIST’i de bölgesel bir etkinlikten küresel ölçekte referans gösterilen bir buluşma noktasına dönüştürmek istiyoruz. Bunun için oyuncudan geliştiriciye, yatırımcıdan yayıncıya kadar bu ekosistemin tüm paydaşlarını aynı platformda buluşturmaya devam edeceğiz.

Bizim hedefimiz net, 2030 yılına kadar Gaming Istanbul’u dünyanın en büyük beş oyun etkinliğinden biri haline getirmek. Bu yalnızca GIST’in ölçeğini büyütmek anlamına gelmiyor. Aynı zamanda Türkiye’nin oyun sektöründeki potansiyelini dünyaya göstermek, uluslararası yatırımcıları, yayıncıları ve stüdyoları İstanbul’da buluşturmak ve Türkiye’nin küresel oyun ekonomisindeki görünürlüğünü artırmak anlamına geliyor.

“Oyun Stüdyolarının Asıl Varlığı, Yaptıkları Oyundan Önce Oluşturdukları Hayran Kitlesidir”

Griffin Gaming Partners Venture Partner’ı ve Execution Labs Kurucusu Jason Della Rocca, Gaming Istanbul 2026’da yaptığı değerlendirmede oyun sektöründe sürdürülebilir başarının yalnızca iyi bir oyun geliştirmekten geçmediğine dikkat çekti. Della Rocca, stüdyoların uzun vadeli değer yaratabilmesi için “hayran odaklı” bir iş modeline geçmesi gerektiğini belirterek, “Hepimiz oyun yapma işinde olduğumuzu düşünüyoruz ama aslında hepimiz kitle ve hayran oluşturma işindeyiz. Güçlü bir topluluğunuz ve hayran kitleniz varsa, bu kitle sektörün finansal ve ekonomik dalgalanmalarına karşı stüdyonuzun uzun vadeli sigortası haline gelir” dedi.

Oyun geliştirme sürecinde başarıyı yalnızca şansa, algoritmalara veya viral içeriklere bırakmanın da sürdürülebilir bir strateji olmadığını vurgulayan Della Rocca, stüdyoların oyuncuyu ürünün son aşamasında değil, geliştirme sürecinin merkezinde görmesi gerektiğini söyledi. “Oyuncular müşterilerinizdir. Yayıncılar, yatırımcılar ve platformlar işinizin önemli parçaları olabilir ancak oyununuzu satın alan ve oynayan insanlar sizin gerçek kitlenizdir. Başarılı stüdyolar, oyuncularıyla ilişki kurmayı tesadüfe bırakmıyor; bunu bilinçli ve sistematik bir şekilde yapıyor” ifadelerini kullandı.

Yapay Zekayı Kullanmayan Geri Kalacak

Microsoft Bulut ve Yapay Zeka Çözümleri Mimari Lideri Barbaros Günay, Gaming Istanbul 2026’da yapay zekanın oyun sektöründe artık yalnızca bir üretim aracı değil, rekabetin koşullarını değiştiren stratejik bir teknoloji haline geldiğine dikkat çekti. Yapay zekanın oyun geliştirmede görsel ve konsept üretiminden asset ve procedural generation’a, kişiselleştirilmiş içerikten test ve debugging süreçlerine kadar geniş bir kullanım alanına ulaştığını belirten Günay, “Yapay zeka oyun geliştirme süreçlerini baştan sona dönüştürüyor. Özellikle test ve hata ayıklama gibi alanlarda otomasyon, geliştiricilerin hem daha hızlı hem de daha kaliteli işler ortaya koymasını sağlıyor. Bugün yapay zekayı kullananlarla kullanmayanların aynı şartlarda yarıştığını söylemek artık mümkün değil. Yapay zeka kullanan ekipler daha hızlı ilerliyor, daha kısa sürede daha fazla içerik üretebiliyor ve rekabetin kurallarını değiştiriyor. Bu nedenle artık soru ‘Yapay zekayı kullanmalı mıyız?’ değil, ‘Yapay zekayı oyun geliştirme süreçlerimize nasıl en doğru şekilde entegre edeceğiz?’ olmalı” dedi.

Türkiye’de 50 milyonu aşan oyuncu kitlesi ve 1 milyar doların üzerinde pazar büyüklüğüne ulaşan oyun ekosisteminin tüm paydaşlarını buluşturan Gaming Istanbul 2026, 20 Eylül’e kadar İstanbul Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.