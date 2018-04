Bugün ABD’de perakende satışların yüzde 10’u internetten yapılıyor. Ancak bu alışverişlerin artış hızı mağazalardan yapılanlardan daha fazla. Çevrimiçinden alışveriş yapanlar önce kitap ve film satın alıyor, sonra kırtasiye ürünlerine geçiyor, ardından ev aletlerine, giyime, mobilyaya ve daha pahalı ürünlere terfi ediyor. ABD’deki alışveriş merkezleri, çarşılar ve mağazatabanlı perakendeciler için 2017 kasvetli geçti. J.C. Penney 130-140 yerini, Sears ise 108 Kmart ve 42 Sears mağazasını kapatmayı planlıyor. Macy’s 100 mağazasını kapatmayı düşünüyor ve ileride onlara 68 mağaza daha eklenecek. H.H.Gregg ise icra-iflas kanunu gereği 88 mağazasını ve üç dağıtım merkezini kapatmaya karar verdi. Abercrombie&Fitch 2017 içinde ABD’deki 60 civarında perakende mağazasını kapatmayı planlıyor. The Limited mağazalarının 250’sini kapatmaya başladı. Toys R Us’ın da tatil sezonundan sonra mağaza kapatması bekleniyor. Peki bu durum perakende mağazalarının ve oralarda çalışanların geleceğine yönelik gerçek bir tehdit mi? ABD Çalışma Bakanlığı’nın İşgücü İstatistikleri Dairesi’ne göre değil. Bu onların tahmini. “İşgücü Görünümü: Perakende satışta çalışanların genel istihdamında 2016 ile 2026 arasında yüzde 2’lik bir artış olması bekleniyor ancak bu rakam tüm meslekler ortalamasından daha düşük. Düşük istihdam artışı tahminine rağmen bu meslekten her yıl eleman çıkışı olduğundan gelecek 10 yıl içinde ortaya yığınla iş fırsatının da çıkması gerekiyor.”

ONLINE ALIŞVERİŞİN İSTİHDAMA ETKİSİ

Çalışma Bakanlığı 4. Endüstri Devrimi’ni yaşıyor olduğumuz gerçeğinden bihaber olabilir mi? Yükselişte olan çevrimiçi alışverişi görmezden mi geliyor? Çevrimiçi alışverişin ilk işaretleri kitap satın alımında görülmüştü. Bir kitap satıcısı olan Barnes&Noble, 10 yıl boyunca canlı mağaza satışlarının keyfini sürmüştü. Ardından çok daha büyük bir kitap envanterine sahip olan ve onları başlangıçta posta yoluyla ama bugün Kindle indirmeleriyle satan Amazon geldi. Bu Barnes&Nobles’ın altın çağının ve en büyük rakibi Borders’ın da sonunu getirdi. Amazon ardından daha da ileri gitti ve giyimden mobilyaya, ofis araç-gereçlerine, ev içi ürünlere kadar her şeyi çevrimiçinden satmaya başladı. Artık her geçen gün daha fazla sayıda müşteri her şeyi internet üzerinden satın alır hale geldi. Çünkü bir mağazaya gitmek için arabanıza binmeniz, onu park etmeniz, fiziksel yürüyüş yapmanız ve kasada sırada beklemeniz gerekiyor. Tüm bunlara katlanmaksızın evinizde oturmak, istediğiniz ürünü çevrimiçinden seçmek ve onun kapınıza kadar gelmesini beklemek çok daha kolay değil mi? Çevrimiçi satıcılar teslimat hızlarını giderek artırıyor. Ayrıca iade de kabul ediyorlar ve bazı vakalarda iade gönderi ücretini bile kendileri ödüyorlar. Eğer bu eğilim devam ederse mağazalar zaman içinde azalacak. Bu çok ciddi bir sorun yaratabilir. İşgücü İstatistikleri Dairesi’ne göre ABD’de bugün müşterilere hizmet etmek ve kasada ödemeleri almak için çalışan 4 milyon 854 bin 300 mağaza tezgahtarı var. Eğer mağazalardaki iş pozisyonları yarı yarıya azalırsa bu eski çalışanlar nerede yeni iş bulacak? Amazon’un dağıtım merkezlerinde çevrimiçi iş mi bulacaklar? Peki bir satış elemanı dağıtım merkezinde çalışmak ister mi? Ayrıca yeni işlerin sayısı işini kaybeden elemanların sayısına eşit olacak mı? Çok sayıda çalışana yönelik bu türden bir yıkım sadece mağazalarla sınırlı değil. Günümüzde malların taşınması için 2 milyondan fazla insan kamyon şoförlüğü yapıyor. Onların yerini sürücüsüz kamyonların almasıyla ilgili olarak bugün yığınla tartışma yapılıyor. İşte bu da bir başka potansiyel istihdam katliamı.

HAYATTA KALMANIN SIRRI

Sorunun temeli bugün çoğu yarı yarıya boş olan aşırı fazla sayıda mağaza olması gerçeğinde yatıyor. Bir alışveriş merkezinde dolaşın ve Penneys, Sears ve diğer mağazalara bakın. Orada sadece tezgahtarlarla bir ihtimal çok az sayıda müşteri olduğunu görürsünüz. O alışveriş merkezinde ayrıca aşırı sayıda giyim mağazası, restoran ve yiyecek içecek dükkanı olduğunu da görürsünüz. Sırf bu gözlem bile tek başına Darwinci en iyi uyum sağlayanların hayatta kalabileceği ilkesinin çevrimiçinden bağımsız olarak mağaza sayısının azaltılmasında işlemeye başladığı anlamına geliyor.

HAYATTA KALANLARIN 7 SEÇENEĞİ

1Şirketinizi mağazaların yanı sıra internet üzerinden de satış yapabilir hale getirin. Artık giderek daha fazla sayıda mağaza çevrimiçindeki kapasitesini artırıyor. Eğer mağaza içi satışlar biterse, o zaman onlar kendi çevrimiçi şirketleriyle hayatta kalabilir.

2Mağaza içi alışverişler için müşterilere puan veren bir sadakat programı başlatın. Teşvik edici bir sadakat programı akıllıca olur.

3Mağazanızı içine girilmesi için daha cazip bir hale getirin. Uzman ve daha sempatik satış elemanlarını işe alın. Fleet Feet Sports mağazaları müşterilerine koşma ve yürüme sporlarıyla doğru ayakkabılar ve pratik rejim uygulamaları hakkında en iyi tavsiyeleri sunarak yardımcı oluyor. Ürünlerinizi sergilediğiniz vitrinlerin daha cezbedici olmasını sağlayın. Sıkılan ve kaba davranan düşük maliyetli elemanlardan kurtulun.

4Daha kişiye özel hizmet sunun. Artık daha fazla sayıda kadın ve erkek giyim gereksinimleri için özel mağaza arayışında. Paul Stuart gibi mağazalar müşterilerinin beden ölçülerinin kaydını tutuyor, enteresan kumaşlar sergiliyor ve usta terziler çalıştırıyor. Kadınları istedikleri özelliklerde ve renklerde el çantaları tasarlamaya davet eden el çantası mağazaları var.

5Ortak ilgi alanları olan müşteri grupları oluşturun. Giyim, kol saati, elektronik eşya ve mutfak aletleri gibi bazı konularda bir araya gelmek isteyebilecek müşteriler grubu oluşturun. Golf-pro mağazaları golf oynayanların birbirleriyle tanışmalarına yardımcı oluyor. Konuşmacılar davet ediyor ve sergiler düzenleyip gezi planları yapıyorlar.

6Sunduğunuz mallar için bir “teşhir mağazası” olmaya karar verin. Bir elbise satıcısı olan Ralph Lauren, Chicago’nun merkezinde çok pahalı bir restoran ve mağaza açmıştı. Ralph Lauren markasını oturtuncaya kadar para kazanmakla pek ilgilenmediğini söylemişti. Tesla bayileri sadece gelen geçenlere Tesla arabalarını göstermek için büyük AVM’lerde mağazalar açıyor. Merchantise Mart’taki bazı mobilya mağazaları sadece ürünleri fiziksel olarak görmek ve denemek isteyenlere hitap ediyor.

7Çevrimiçi müşterilerin uğrayıp ürünlerini alabileceği bir “depo” olun. Büyük bir mağazalar zinciri müşterilerin sipariş ettikleri ürünleri uğrayıp alabilecekleri farklı yerlerde konumlanmış küçük fiziksel mağazalar açabilir. Amazon artık kendi Amazon Depoları’nı yeni satın aldığı Whole Foods’un mağazalarına yerleştirebilir ve böylece müşterileri kendileri için muhafaza edilen ürünleri uğrayıp alabilir. Her ne kadar çevrimiçi satışların payı artmaya devam edecekse de kendilerine patronluk yapmaktan hoşlanan müşterileriyle ödüllendirilen bazı mağazalar her zaman olacaktır. Tek karar vermeleri gereken, hangi müşterileri hedefledikleri, müşterilerin nelere ihtiyaç duyduğu, neleri bekledikleri ve onlara nasıl üstün bir değer sunulacağı gibi konulardır.