Yabancı, hissede alıma döndü

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 247,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

3.07.2025 16:41:400
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Yabancı, hissede alıma döndü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Haziran haftasında net 247,7 milyon dolarlık hisse senedi, 305,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 110,5 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 20 Haziran itibarıyla 28 milyar 63,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 27 Haziran haftasında 28 milyar 637,9 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 11 milyar 477,4 milyon dolardan 11 milyar 895,3 milyon dolara çıktı. ÖST stokları da 670,2 milyon dolardan 777,6 milyon dolara çıktı.

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