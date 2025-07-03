50 dev şirketten AB'ye 'yapay zeka' mektubu

Avrupa'nın önde gelen şirketlerinin yöneticileri, Avrupa Birliği'nin (AB) yapay zekaya sınırlamalar getirecek kurallarının uygulanmasının 2 yıl ertelenmesi çağrısında bulundu.

3.07.2025 18:45:300
Paylaş Tweet Paylaş
50 dev şirketten AB'ye 'yapay zeka' mektubu

AirBus, ASML, Carrefour, Lufthansa, Mercedes-Benz, Philips, BNP Paribas Axa, TotalEnergies, Siemens Energy'nin de aralarında yer aldığı 50 Avrupa firmasının üst düzey yöneticisi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e "Saati durdurun" başlıklı ortak imzalı bir mektup gönderdi.

Mektupta, Avrupalı şirket yöneticileri, AB'nin yapay zeka kullanımına ilişkin kurallarının "belirsiz ve karmaşık" olduğuna işaret etti.

AB yapay zeka düzenlemesinin Avrupa'nın bu alandaki hedeflerini ve şirketlerin yapay zekayı devreye sokma yeteneklerini riske attığı belirtilen mektupta, yapay zeka konusunda herkesin işine yarayacak çözümler üretilmesinin önemine dikkat çekildi.

Mektupta, AB yapay zeka yasası kapsamında, Ağustos 2026'da yürürlüğe girmesi beklenen yüksek riskli yapay zeka sistemleri üzerindeki yükümlülükler ile Ağustos 2025'te yürürlüğe girmesi beklenen genel amaçlı yapay zeka modelleri için yükümlülüklerin 2 yıl ertelenmesi çağrısında bulunuldu.

AB Yapay Zeka Yasası, 1 Ağustos 2024'te yürürlüğe girmişti. Yapay zeka kullanımına aşamalı olarak katı kurallar getiren yasanın çeşitli hükümleri farklı zamanlarda uygulamaya alınıyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Baykar'ın satın aldığı şirketin CEO'su belli oldu

Baykar'ın satın aldığı şirketin CEO'su belli oldu

Yabancı, hissede alıma döndü

Yabancı, hissede alıma döndü

En düşük emekli aylığı belli oldu

En düşük emekli aylığı belli oldu

Fenerbahçe’nin Efsane Çubuklusu Adidas’a Emanet

Fenerbahçe’nin Efsane Çubuklusu Adidas’a Emanet

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Vatandaşımızı kalıcı refah artışıyla buluşturmayı hedefliyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Vatandaşımızı kalıcı refah artışıyla buluşturmayı hedefliyoruz."

Akaryakıt, tütün mamulleri ve içkilerde ÖTV artışı belli oldu

Akaryakıt, tütün mamulleri ve içkilerde ÖTV artışı belli oldu

Yorum Yaz