Akaryakıt, tütün mamulleri ve içkilerde ÖTV artışı belli oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında güncelleme yapıldığını duyurdu.

3.07.2025 13:20:220
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Akaryakıt, tütün mamulleri ve içkilerde ÖTV artışı belli oldu

GİB'den konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. 

Açıklamada, "Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı listede yer alan maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanı'nca bunlara ilişkin belirlenen en son maktu vergi tutarlarının, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağının hükme bağlandığı" hatırlatıldı.

TÜİK'in, Yİ-ÜFE'de son 6 ayda meydana gelen değişim oranının bugün itibarıyla yüzde 15,71 olarak hesaplandığının altı çizilen açıklamada, yeniden belirlenmiş sayılan maktu ÖTV tutarlarının yer aldığı tablo da paylaşıldı.

Akaryakıt, tütün ve alkoldeki yeni maktu ÖTV tutarları, GİB'in internet sitesinde yayımlandı.












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